"Listy do M." od lat cieszą się wielką popularnością wśród miłośników filmów o tematyce świątecznej. Produkcja doczekała się aż sześciu części. Najnowsza z nich właśnie trafiła do kin. Na premierze filmu nie mogło zabraknąć wielkich gwiazd, takich jak: Tomasz Karolak oraz Agnieszka Dygant. Pojawił się także Jakub Jankiewicz. Aktor wystąpił w pierwszej części "Listów do M.", gdy miał zaledwie osiem lat. Wcielił się w rolę Kostka, którego zadaniem było odnalezienie partnerki dla swojego taty Mikołaja Koniecznego (Maciej Stuhr). W szóstej części widzowie poznają jego dalsze losy. Uwagę z pewnością przykuje nie tylko historia bohatera, ale także odmieniony wizerunek Jankiewicza. Jak teraz wygląda?

Tak wygląda Jakub Jankiewicz. Zachwycił na premierze filmu "Listy do M. Pożegnania i powroty"

Jakub Jankiewicz pojawił się na premierze filmu "Listy do M. Pożegnania i powroty". Aż trudno uwierzyć, że po małym chłopcu, którego widzowie oglądali na ekranie, nie ma już śladu. 21-letni aktor zapozował na czerwonym dywanie w skórzanych spodniach i luźnej koszuli. Stylizację uzupełnił modną apaszką ze zwierzęcym wzorem. Prezentował się naprawdę stylowo, o czym sami się możecie przekonać, zaglądając do naszej galerii zdjęć. Trzeba przyznać, że chociaż Jankiewicz bardzo się zmienił, to jedna rzecz w jego wyglądzie pozostała taka sama. Aktor wciąż ma na głowie bujną czuprynę, która zachwycała fanów serii "Listy do M."

Czym zajmuje się Jakub Jankiewicz? Takie studia rozpoczął

Jakub Jankiewicz wystąpił w wielu produkcjach. Widzowie oglądali go m.in. w "Szukając gwiazd", "Strażakach" oraz "Na dobre i na złe". Aktor stawia nie tylko na doświadczenie, ale także edukację. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych w Warszawie. Jak się jednak okazuje, wybór drogi edukacji po liceum nie był oczywisty dla Jankiewicza. Początkowo studiował zupełnie inny kierunek. "Nie był kompletnie związany z aktorstwem, bo byłem na politechnice - na automatyce, robotyce i informatyce przemysłowej oraz zaocznie zacząłem informatykę" - powiedział Jakub Jankiewicz dla portalu cozatydzien.tvn.pl.