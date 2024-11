Premiery teatralne przyciągają zawsze znanych i lubianych. Nie inaczej było w poniedziałkowy wieczór z okazji warszawskiej premiery komediowego spektaklu "Pomoc domowa", która odbyła się w Scenie Relax. "6,7,8 września, to weekend rozpoczynający naszą ogólnopolską trasę!! Ten spektakl to prawdziwy hit! Z całego serca zapraszamy was na dwie godziny śmiechu do łez!" - napisała na Facebooku podekscytowana Dominika Gwit. Aktorka ma się z czego cieszyć, bo w tej sztuce przypadła jej główna rola. Nic dziwnego, że wcielająca się w sprzątającą Nadię aktorka pozowała chętnie na ściance. Podobnie jak Błażej Stencel z "Koła fortuny" ze swoim ukochanym czy Maja Hyży z narzeczonym.

Gwiazdy na premierze "Pomocy domowej". Gwit w kolorze sezonu, Wieczorek z żoną

Dominika Gwit na premierę "Pomocy domowej" zdecydowała się na brokatową suknię maxi, w topowym kolorze sezonu - bordo. Kreacja aktorki ma fason odcinany pod biustem, z dekoltem w serek, z motylkowymi rękawkami i drapowaniem na ramionach. Modnie wyglądał też zaproszony gościnnie na widownię Krystian Wieczorek z żoną Marią Szafirską. Zakochani postawili na styl casual. Gwiazdor "M jak miłość" do bordowej marynarki założył szarą koszulę w prążek i o ton ciemniejszą kamizelkę. Do tego jeansy i sportowe buty. Aktorka wybrała zaś czarne spodnie i top, czarne kozaki kowbojki oraz w tym samym kolorze torebkę. Całość przełamała długim naszyjnikiem w kolorze srebra oraz kolorową, wzorzystą marynarką w stylu etno. Ich zdjęcia - oraz innych gości - zobaczycie w galerii na górze strony.

"Pomoc domowa". Dominika Gwit rozbawi do łez?

Komediowa sztuka "Pomoc domowa" opowiada o małżeństwie Olgi i Norberta, w którym wydaje się, że miłość się wypaliła. W związku z tym każde z nich nieudolnie szuka wrażeń u boku innych osób. I pewnego wieczoru, przez niewinne kłamstwo, oboje pojawiają się w domu ze swoimi kochankami. Zapobiec katastrofie może tylko jedna osoba. Nadia, tytułowa pomoc domowa, zamienia wtedy tę noc w farsę, jakiej nikt jeszcze nie widział! Producenci spektaklu zapowiadają, że bohaterka Dominiki Gwit rozłoży widzów na łopatki i rozbawi do łez. Dzięki sprytowi Nadii tej nocy miłość zwycięży, lecz nim do tego dojdzie, dziewczyna nie raz stanie na głowie i wymyśli intrygę pełną zabawnych zwrotów akcji! Czy rzeczywiście tak będzie?