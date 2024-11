Sylwia Grzeszczak nie często mówi o swoim życiu prywatnym. Przez lata związana była z Liberem, z którym doczekała się córki. Piosenkarka i raper we wrześniu 2023 roku oznajmili, że zdecydowali się na rozstanie. Do dziś jednak utrzymują ze sobą przyjacielskie stosunki, a także ciągle współpracują zawodowo. Niedawno gruchnęła wiadomość o nowym związku gwiazdy. Pudelek poinformował, że 35-latka spotyka się z Maciejem Buzałą. Na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie, na którym wspomniała o ukochanym.

Sylwia Grzeszczak pierwszy raz wspomniała o partnerze. Wszystko przy okazji imieninowej niespodzianki

W mediach o związku Grzeszczak i Buzały mówi się już od jakiegoś czasu, ale oboje nie mają zamiaru afiszować się relacją. "Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy, ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem" - przekazał informator Pudelka. Na dodatek gwiazda została przyłapana w samolocie Buzały. Oboje udostępnili kadry z wnętrza maszyny.

Piosenkarka niechętnie opowiada o życiu prywatnym. Tym razem opublikowała zdjęcie z imieninowej niespodzianki - wokalistka obchodziła je 3 listopada. Na ujęciu kroi tort. "Tyle pięknych gestów, słów, a to wszystko w dniu imienin. Wpadła wiara na chatę i zrobili niespodziankę! Kochane to" - napisała na InstaStories i oznaczyła trzy osoby. Wśród nich znalazł się właśnie Maciej Buzała. To pierwszy raz, gdy gwiazda zdecydowała się na wspomnienie o ukochanym.

Teraz spotyka się z Sylwią Grzeszczak. Wcześniej związany był z Blanką Lipińską

Blanka Lipińska układa sobie życie z Pawłem Baryłą, ale wcześniej można ją było zobaczyć u boku Aleksandra Milwiw-Barona czy też obecnego ukochanego Sylwii Grzeszczak. Buzała był w związku z celebrytką w latach 2018-2019. Pisarka zapytana o relację eks i piosenkarki nie miała wiele do powiedzenia. - Nie mam zdania na ten temat - stwierdziła w rozmowie z JastrząbPost. Później jednak ujawniła, że niedawno się spotkali. Lipińska ma najwyraźniej dobry kontakt z byłym partnerem. - Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. (...) Za****** typ. Uwielbiam go - dodała w tej samej rozmowie. Podkreśliła także, że Buzała nigdy nie spotykał się z Anną Karwan.