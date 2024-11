Halloweenowe przebrania gwiazd od lat przyciągają uwagę. W tym roku również Amber Heard dołączyła do zabawy, a jej zdjęcia trafiły do mediów. To nieoczywisty widok, ponieważ od czasów głośnej rozprawy sądowej z Johnnym Deppem aktorka nie pokazuje się często. Raczej unika wstawiania postów na media społecznościowe. W 2021 roku zrobiła sobie przerwę od grania w filmach. Wtedy również przyszło na świat jej pierwsze dziecko. Wróciła dopiero po dwóch latach w filmie "In the fire", którego była również producentką oraz "Aquaman and the lost kingdom".

Amber Heard można się bać. Oto co włożyła na siebie w Halloween

Paparazzi przyłapali ją razem z córką. Amber Heard postawiła na czarny top i długą, tiulową spódnicę do kostek. Do tego założyła czerwony kołnierz, charakterystyczny dla stroju klauna. Uwagę zwracał również jej makijaż - blada twarz i namalowane na policzku czerwone serce z brokatu. Do tego rozwichrzone, kręcone włosy i Heard śmiało mogłaby grać w "Upiorze w operze". Aktorce towarzyszyła córka, trzyletnia Oonagh Paige. Dziewczynka przyszła na świat w 2021 roku dzięki surogatce. Od 2023 roku Amber Heard wraz z córką mieszkają w Hiszpanii.

Heidi Klum jest królową Halloween. Jej przebrania zawsze robią prawdziwą furorę

Przebranie Amber nie umywa się jednak do przebrania Heidi Klum. Niemiecka modelka i jej ukochany Tom Kaulitz wczuli się w klimat filmu "E.T." z 1982 roku. Dopracowane do perfekcji kostiumy sprawiły, że nie było widać ich prawdziwych twarzy. Na Instagramie celebrytki mogliśmy zauważyć wcześniej fragmenty kreacji, które zostały dopięte na ostatni guzik. Dostrzegliśmy, że z ogromną precyzją nakładano farby oraz inne elementy. "Heidi jak zawsze zwycięzcą Halloween", "Z pewnością przebranie na Halloween jest częścią ich przysięgi ślubnej", "Nie zawiodła nas" - zachwalali jak zawsze wierni fani.