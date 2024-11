Czesław Niemen jest legendą polskiej muzyki. Choć wokalista zmarł ponad dwie dekady temu, a triumfy jego popularności przypadły na przełom lat 70. i 80., jego piosenki wciąż możemy usłyszeć na antenach większości rozgłośni radiowych. Współcześni twórcy również chętnie sięgają po jego twórczość. Artysta miał nie tylko niepowtarzalny głos i oryginalny wizerunek, ale także silny charakter. W wielu kwestiach potrafił być nieugięty. Ze względu na rodzinę zięcia, artysta nie pojawił się na ślubie swojej córki Natalii.

REKLAMA

Czesław Niemen zawiódł córkę w najważniejszym dniu. Artysta nie przyszedł na ślub Natalii

Natalia Niemen jest jedną z trzech córek Czesława Niemena. Artystka, podobnie jak ojciec, związała swoje życie z muzyką. Jak sama przyznaje, po sławnym tacie odziedziczyła nie tylko talent, ale również silny charakter. Niestety, podobieństwo do ojca nie sprawiło wcale, że dobrze się dogadywali. Wręcz przeciwnie. Niemen długo nie mógł zaakceptować wybranka córki, Mateusza Otremby. Nie podobało mu się bowiem to, że jest on synem pastora w Kościele Baptystów. Artysta nie pojawił się nawet na ślubie pary.

Był krytyczny praktycznie wobec wszystkiego i wszystkich

- wyznała po latach Natalia Niemen w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Zobacz wideo Czy tegoroczni Debiutanci poradzili sobie z Niemenem? Zapendowska: Nie radzą sobie z...

Natalia Niemen żałuje, że ojciec nie miał okazji bliżej poznać jej męża. Zdradza, czy są podobni

Natalia Niemen zdradziła, iż jest przekonana, że gdyby jej ojciec miał okazję bliżej poznać Mateusza Otrembę, na pewno by go polubił. Piosenkarka przyznała jednak, że nie widzi podobieństw między sławnym tatą a ukochanym. Według niej ojciec był skupiony głównie na karierze i często przedkładał muzykę nad rodzinę. Jej mąż jest natomiast zupełnie inny. "Mateusz to człowiek wielu talentów, jest wrażliwy, ale bardzo męski zarazem. To multiartysta, wyjątkowy mężczyzna" - mówiła w wywiadzie-rzece, zatytułowanym "Niebo będzie później". "Jest tak samo fascynującym facetem, tak samo świetnie gotuje, ma tak samo piękną, męską sylwetkę. I tu byłby koniec podobieństw" - dodała.