Podejrzewają ich o romans. Pieńkowska i Żukowski często rozpoczynają razem dzień

Małgorzata Pieńkowska jest znana szerszej publiczności głównie z roli Marii Rogowskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka od lat stroni od skandali i trzyma swoje życie prywatne z dala od mediów. W przeszłości gwiazda telenoweli była żoną Jacka Sobali, po rozwodzie związała się natomiast z Andrzejem Nersem. Jakiś czas temu do sieci trafiły zdjęcia Pieńkowskiej spacerującej w towarzystwie Bartosza Żukowskiego, czyli pamiętnego Waldusia ze "Świata według Kiepskich". Już wiadomo, co łączy ją z kolegą z branży.

Małgorzata Pieńkowska i Bartosz Żukowski często się spotykają. Aktor ujawnił, co ich łączy

Kiedy do sieci trafiły wspólne zdjęcia Małgorzaty Pieńkowskiej i Bartosza Żukowskiego, rozpoczęły się spekulacje na temat łączącej ich relacji. W rozmowie z "Super Expressem" aktor rozwiał wszelkie wątpliwości, zapewniając, że łączy ich jedynie przyjaźń. "Z Małgosią znamy się od lat i często spotykamy się na śniadania i na poranną kawkę w Irenie. Nierzadko tak zaczynamy dzień, a potem każdy się rozchodzi w swoją stronę. Mieszkamy bardzo blisko siebie, przyjaźnimy się i uwielbiamy" - wyznał.

"Nigdy nie brakuje nam tematów do rozmów, czy to przy kawie, czy przy papierosku, choć oczywiście nie propaguję palenia. Czasem umawiamy się też na spacery z psami" - dodał Żukowski. Pomimo iż prywatnie aktorzy często się spotykają, ich drogi zawodowe jeszcze się nie przecięły. "Dotąd niedane nam było zagrać w żadnej wspólnej produkcji ani filmowej czy serialowej, ani teatralnej. A szkoda. Nawet rozmawialiśmy o tym, że byłoby fajnie zagrać w jakimś wspólnym projekcie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie nam to dane"- zdradził serialowy Walduś.

Małgorzata Pieńkowska ma znaną córkę. Ina też jest aktorką

Owocem małżeństwa Małgorzaty Pieńkowskiej z Jackiem Sobalą jest córka Ina. Pociecha aktorów poszła w ślady rodziców i również związała swoje życie zawodowe ze sceną. 33-latka ma już na swoim koncie wiele ról w popularnych filmach i serialach. Wystąpiła między innymi w "Pati", czyli kontynuacji "Skazanej", "Żmijowisku" oraz "Stuleciu Winnych". Niedługo natomiast będziemy mogli ją oglądać w najnowszej części "Listów do M.".