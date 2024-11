Aleksandra Żebrowska planuje kolejną ciążę? Wygadała się

Aleksandra Żebrowska 15 lat temu została żoną Michała Żebrowskiego. Małżonkowie doczekali się czwórki dzieci, trzech synów i córki. Ich najstarsza pociecha Franciszek ma już 14 lat, najmłodsza Łucja przyszła zaś na świat dwa lata temu. Ostatnio celebrytka była gościnią podcastu "Ładne bebe". Podczas rozmowy zdradziła, czy planuje kolejną ciążę.

REKLAMA

Aleksandra Żebrowska bez ogródek na temat kolejnej ciąży. "Ja bym już naprawdę nie chciała mieć więcej dzieci"

Aleksandra Żebrowska pochodzi z wielodzietnej rodziny. Celebrytka ma siedmioro rodzeństwa. Żona aktora od zawsze wiedziała też, że sama chce mieć sporą gromadkę dzieci. Jak wyznała w rozmowie z autorkami podcastu, marzyła o czwórce pociech i udało jej się zrealizować ten cel. Przyznała jednak, że nie planuje już więcej dzieci.

Ja bym już naprawdę nie chciała mieć więcej dzieci. To jest tak dużo pracy i czasu, którego mi już zaczyna brakować dla każdego dziecka po kolei, że to już jest, totalnie it ( ang. to - przyp. red)

- wyznała Żebrowska. - Natomiast mam coś takiego, że jednak każde dziecko to jest tak niesamowity świat, odrębny, zupełnie jakby coś nowego, przeżywasz coś nowego i to dorastanie z dzieckiem i obserwowanie jak to dziecko widzi świat, zupełnie inaczej niż te poprzednie dzieci. To jest coś niesamowitego - dodała.

Zobacz wideo Aleksandra Żuraw straciła ciążę, ale marzy o kolejnym dziecku. "Po takiej stracie wyczekiwanie ciąży jest zupełnie inne"

Aleksandra Żebrowska o relacjach między dziećmi. Na początku były trudne

Aleksandra Żebrowska jako jedną z zalet dużej rodziny wymieniła przyjacielskie relacje między rodzeństwem. Przyznała, że sama świetnie dogaduje się ze swoimi siostrami i bratem. Dodała jednak, że w przypadku jej dzieci sprawa wyglądała nieco inaczej. Na początku jej starsi synowie nie do końca za sobą przepadali. - Moja pierwsza dwójka dzieci się nienawidziła przez jakiś czas. Nie wiem, czy się będą kochać kiedyś, więc to też nie jest tak, że sobie możesz, że stworzysz tutaj taką grupę - podsumowała celebrytka. ZOBACZ TEŻ: Żebrowska pokazała osobiste nagranie ze szpitala. Mówi o poronieniu. "Popłakałam się dopiero po zabiegu"