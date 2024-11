Mijają lata, odkąd Aneta Kręglicka odniosła zwycięstwo w konkursie Miss Świata. Modelka wciąż cieszy się ogromną popularnością, choć jak sama kiedyś przyznała, nigdy o nią nie zabiegała. - Wcześniej nie miałam takich planów, a swoją przyszłość widziałam jako przedsiębiorca, kariera w show-biznesie mnie nie interesowała i tak jest do teraz - zapewniała jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. Kręglicka niedługo skończy 60 lat. Na zapał do pracy nie może narzekać. Była miss szczególnie dużo czasu poświęca na rozwój w mediach społecznościowych. Ostatnio poszła o krok dalej i zgodziła się na materiał o swojej relacji z synem. Co robią w wolnych chwilach?

Syn Anety Kręglickiej zaraził ją pasją do golfa. Modelce brak cierpliwości

W materiale "Dzień dobry TVN" możemy zobaczyć, jak Kręglicka spędza czas z synem. Widać, że łączy ich wyjątkowa więź. Z nagrania dowiadujemy się, że Aleksander zaraził ją miłością do golfa. - Mama zarażała mnie sportem od dzieciństwa. To był pierwszy sport, jaki zaproponowałem - mówił. Kręglicka dąży w golfie do perfekcji. Jak na razie nie wszystko układa się tak, jakby tego chciała. - Gram tak naprawdę rok z jakąś regularnością. Golf jest dla cierpliwych, ja do nich nie należę. W związku z tym uczę się cierpliwości przy tym sporcie - tłumaczyła. Tego samego zdania był również jej syn. - Mama trochę za nerwowo podchodzi do gry, ale myślę, że z czasem nauczy się tego spokoju. My z całą rodziną jesteśmy tacy nerwowi. Taka trochę włoska rodzina - podsumował. Zdjęcia Anety Kręglickiej z synem znajdziesz w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Anecie Kręglickiej puściły ostatnio nerwy. "Poruszycie szare komórki"

Wiele osób zachwyca się sylwetką Kręglickiej. Modelka na Instagramie często relacjonuje treningi i pokazuje efekty ciężkiej pracy. Niedawno pod jednym z artykułów natknęła się na przykre komentarze internautek uderzające w jej osobę. Kręglicka postanowiła od razu zareagować. "Kobietom, tym "inaczej" wyrafinowanym, inteligentnym, wyedukowanym, szlachetnym, skromnym i wrażliwym, bo chyba takie są autorki tych miłych, szczerych do bólu i trafnych komentarzy, mówię: ruszcie się z kanapy, to poruszycie też szare komórki" - pisała. Czy to powstrzyma zawistne komentarze? ZOBACZ TEŻ: Aneta Kręglicka POKAZAŁA męża. Przy okazji wielka feta. "Warto mieć nadzieję"