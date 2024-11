Niezwykły gest Liama Payne'a. Zdążył to zrobić tuż przed śmiercią

Liam Payne zmarł tragicznie w Buenos Aires po tym, jak wypadł z balkonu w hotelu. Jego śmierć wstrząsnęła całym światem. Jak udało się ustalić, tuż przed śmiercią zdewastował swój pokój hotelowy, a także wzbudził niepokój jednego z pracowników. Dokładnie okoliczności tragicznego wypadku wciąż nie są znane.

Liam Payne zdecydował się na piękny gest. Przed śmiercią przekazał tysiące dolarów potrzebującym

Później okazało się, że Payne tuż przed śmiercią miał poważne problemy zawodowe. Nie dość, że wytwórnia, z którą współpracował, zrezygnowała z niego, to w dodatku w dniu śmierci podpisał podobno rezygnację z działalności we własnych filmach muzycznych. Teraz na jaw wychodzą kolejne informacje. Jak się okazało, piosenkarz na kilka godzin przed śmiercią wsparł potrzebujących. Jak podaje "The Mirror", Payne przekazał m.in. prawie trzy tysiące dolarów na wsparcie 28-letniego mężczyzny chorującego na chłoniaka. Niezdolny przez chorobę do pracy kucharz początkowo myślał, że donacja od Liama Payne'a to żart. Szybko okazało się, że wsparcie w jest jak najbardziej autentyczne. Jack zorganizował zbiórkę na platformie GoFundMe, w ramach której udało się póki co zebrać niemal 34 tys. dol.

Ujawniono wyniki badań toksykologicznych Liama Payne'a. Nie pozostawiają wątpliwości

Niedawno ujawniono wyniki badań toksykologicznych tragicznie zmarłego Liama Payne'a. Okazało się, że w jego organizmie wykryto szereg substancji psychoaktywnych. Jak podaje ABC News, były to między innymi kokaina, benzodiazepiny (rodzaj środka uspokajającego) oraz ecstasy. Ciało Liama Payne'a jak podają media póki co pozostało w Argentynie, z uwagi na fakt, że należy przeprowadzić pełną sekcję zwłok. Byłego członka grupy One Direction pożegnali nie tylko wierni fani, ale również koledzy z grupy i mnóstwo gwiazd, z którymi współpracował podczas trwającej niemal 15 lat kariery.

