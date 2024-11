Kwaśniewscy są małżeństwem od 45 lat. Do dziś kultywują pewną tradycję

Jolanta Kwaśniewska jest jedną z najbardziej popularnych pierwszych dam w Polsce. I choć nie piastuje tego stanowiska od niemal 20 lat, wciąż regularnie pojawia się w mediach. Ostatnio nie tylko wydała książkę, ale również udzieliła długiego wywiadu magazynowi "Viva". Wypowiedziała się na temat życia prywatnego.

Jolanta Kwaśniewska zdradziła, jak teraz wygląda jej relacja z mężem. Aleksander Kwaśniewski nie unika romantycznych gestów

Jolanta Kwaśniewska opowiedziała w wywiadzie, jak często wyglądają jej poranki. Jak się okazało, Aleksander Kwaśniewski po 45 latach małżeństwa wciąż potrafi oczarować ukochaną i nie unika romantycznych gestów. - Mój mąż ciągle przynosi mi śniadania do łóżka - zdradziła Jolanta Kwaśniewska.

I to nie takie banalne, ale pięknie przyozdobione, dopracowane, z jajkami na miękko zawsze gotowanymi cztery i pół minuty

- wyjawiła.

Tego nigdy nie brakuje w ich domu. Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy są w tej kwestii zgodni

Jolanta Kwaśniewska wyszła za mąż za Aleksandra Kwaśniewskiego 23 listopada 1979 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku. Dwa lata później na świat przyszła ich córka - Aleksandra. I choć Jolanta Kwaśniewska wielokrotnie mówiła w wywiadach, że z mężem różnią się niemal całkowicie, z tego najnowszego, dla "Vivy", możemy dowiedzieć się, że są rzeczy, które ich łączą. - Mam też wielkie szczęście, że mój mąż lubi kwiaty tak mocno jak ja. W naszym domu zawsze są kwiaty. Nie tylko, jak niektórzy opowiadają, że one pojawiają się przy rocznicach ślubu i nigdy więcej - dodała w rozmowie z magazynem. Jak wiadomo, pierwsza dama potrafi również "odgryźć" się mężowi. Gdy wyszła biografia Aleksandra Kwaśniewskiego, mąż nie pokazał żonie swojej książki. Teraz gdy biografię wydała Jolanta Kwaśniewska, zadziało się podobnie. - Ani on nie dostał przedpremierowo tej książki, ani moja Oleńka. To jest moja historia napisana moimi słowami. (...) Gdy mój mąż napisał książkę, też nie dał mi jej do przeczytania. Wet za wet! - powiedziała w żartach.