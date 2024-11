Osobiste wyznanie Nejmana. Przeszedł załamanie nerwowe

Andrzej Nejman przez 25 lat pracował w Teatrze Kwadrat, którego później został dyrektorem. Jego wymarzona praca została przerwana wskutek medialnego skandalu, do którego sam zainteresowany wrócił w paśmie porannym Polsatu. - Nagle, będąc z dzieckiem na feriach zimowych, przeczytałem w internecie, że piję, niszczę ludzi i kradnę. Kilka miesięcy trwało niszczenie mnie jako człowieka, pracownika, pracodawcy - wyznał aktor w "halo tu polsat". Finalnie Nejman stracił pracę. Co przeżył w tamtym okresie?

Andrzej Nejman o skandalu, który zmienił jego życie. Wspomniał o dzieciach

Aktor był w ciężkim szoku, kiedy przeczytał publikacje na swój temat, stawiające go w złym świetle. Wspomniał również o przyklejeniu mu łątki dotyczącej molestowania seksualnego. Nejman był zmuszony zgłosić sprawę do sądu. Już wtedy miał gorzki wniosek. - I tak wiedziałem, że to, co wypracowałem przez 25 lat mojego życia zawodowego, wszystko legło w gruzach - podsumował na antenie. Nejman postanowił zacząć wszystko od nowa, co bardzo odbiło się nie tylko na jego zdrowiu, ale i na najbliższych. - Moje dzieci nie chciały wrócić do szkoły, bo miały od rówieśników pytania "kiedy twój tata pójdzie do więzienia?" - przytoczył aktor. Ponadto odwrócili się od niego przyjaciele. Aktor przyznał, że zdiagnozowano u niego załamanie nerwowe. - Nie byłem w stanie wstać z łóżka i iść do łazienki - zaznaczył Nejman. - Nie wiedziałem, że takie stany istnieją, taka kompletna niemoc - podsumował. W tym trudnym czasie musiał i tak co pewien czas bywać w byłym miejscu pracy ze względu na kontrole i podpisywanie dokumentów.

Andrzej Nejman o tym, co pomogło mu w kryzysie. Dziś ma się lepiej

Aktor powiedział, że podczas skandalu musiał wywiązać się jeszcze z kilku spektakli, co nie było komfortowym doświadczeniem. - Grałem z tymi ludźmi, ale nie wiedziałem, kto na mnie donosi. Do tej pory nie znam prawdziwych zarzutów - opowiedział. Dopiero od roku Nejman czuje się lepiej. Zasięgnął pomocy terapeuty i ponadto skorzystał z farmakologii. Pracuje razem z żoną, która też została zwolniona dyscyplinarnie z teatru. Obecnie szykują kolejne spektakle. Nejmanowi pomogła ponadto rola w serialu "Teściowie", która udowodniła, że są ludzie, którzy go szanują i mają o nim dobre zdanie.

