Doda przypomina, że należy do Mensy. Do tego nawiązał jej halloweenowy strój

Jeśli chodzi o przebieranie się i wcielanie się w role, to Doda nie ma sobie równych. Wokalistka za każdym razem zaskakuje strojem, wymyślnym makijażem i inną fryzurą, co zawdzięcza bogatym arsenałem peruk. W swojej karierze miała już okazję pojawić się na jednej z ceremonii, przebrana za bombę lub wystąpić w teledysku z ciążowym brzuchem, aby zamanifestować, dlaczego nie chce nigdy zostać matką. Halloween to idealna okazja dla wokalistki do ponownego zaskoczenia swoich fanów i wygląda na to, że właśnie to się udało. Nie tylko zafundowała sobie spektakularne przebranie, ale utarła nos wszystkim hejterom i niedowiarkom.

Doda przypomina o swoim wysokim IQ. Przebrała się za sztuczną inteligencję

Doda od początku kariery w show-biznesie lubiła przyciągać uwagę. Doda 2008 roku zdobyła certyfikat Stowarzyszenia Mensa, którym potwierdziła, że ma aż 156 IQ. To bardzo wysoki wynik, jakim może pochwalić się zaledwie 1 proc. populacji. Wokalistka lubi co jakiś czas pochwalić się swoim wynikiem i zagrać na nosie niedowiarkom. Właśnie znowu to zrobiła. Na Halloween postanowiła przebrać się za sztuczną inteligencję. W opisie, który opublikowała na Instagramie, wspomniała o swoim wysokim IQ.

Przebieram się za sztuczną inteligencję i wyzywam ją na pojedynek na IQ. A jako członkini Mensy z 156 IQ nie będę brała jeńców

- oznajmiła Doda.

Doda zachwyciła swoich fanów. "Królowa nigdy nie zawodzi"

Z okazji Halloween Doda przebierając się za sztuczną inteligencję, wybrała przylegający do ciała kombinezon z przezroczystej siateczki, imitujący ciało robota. Wokalistka zadbała także o detale. Założyła błękitne soczewki i metalową ozdobę na twarz, również nawiązującą do wyglądu robotów. Fani są zachwyceni jej wyborem. "Boska! Królowa nigdy nie zawodzi! Już wiem, jaki strój odwzorowuje za rok", "Jestem w mega ogromnym szoku. Pięknie", "Skojarzyło mi się z 'Bad girls' a co do IQ, to sztuczna inteligencja nie ma z tobą szans" - czytamy w komentarzach.