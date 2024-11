Tomasz Jakubiak wyznał, że choruje na rzadki nowotwór, co generuje duże koszty leczenia. Sprawą dzieli się w sieci. "Każde badanie, które muszę wykonać, m.in. badania genetyczne czy biopsję, to średni koszt osiem - dziesięć tys. euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem" - opowiadał na Instagramie. Kucharz nie został jednak sam. Pomocy udzielają mu znajomi. Tym razem zorganizowali akcję charytatywną - kolację z gwiazdami.

Tyle wydacie na kolację z gwiazdami. Akcja charytatywna dla Tomasza Jakubiaka

Kucharz z pewnością czuje wsparcie od najbliższych. Wśród nich znajdują się także gwiazdy, które chcą pomóc choremu na nowotwór Jakubiakowi. Już niedługo odbędzie się kolacja charytatywna, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie kucharza. "Tego popołudnia towarzyszyć nam będzie wielu znakomitych szefów kuchni. Oprócz kolacji odbędzie się licytacja przeznaczonych specjalnie na tę okazję przedmiotów, którą poprowadzą Anna Starmach, Daria Ładocha, Michel Moran, Tomasz Kammel, Abelard Giza oraz Kacper Ruciński. O muzyczną oprawę zadba Patrycja Markowska z zespołem" - czytamy w ogłoszeniu na Instagramie. "Tomek przez lata inicjował wiele akcji charytatywnych, zawsze gotów do niesienia pomocy innym. Teraz to my mamy szansę wesprzeć go na jego drodze do zdrowia" - dodano. Temat akcji charytatywnej poruszono także w programie "Dobry wieczór", w którym gościł Tomasz Jakubiak. Nie ukrywał wzruszenia. - To jest bardzo duże wydarzenie, w które są zaangażowani kucharze z całej Polski. [...] Dla mnie była to niespodzianka, która rozerwała mi serce - powiedział.

Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia br. Do dyspozycji będzie 37 stolików, przy których zasiąść może dziesięciu gości. Bilet na to wydarzenie to 499 złotych od osoby. Nie jest więc to trudna kalkulacja. Jeśli uda się zapełnić salę, na konto Jakubiaka wpłynie 200 tysięcy złotych - nie licząc kwot z licytacji. Na ten moment pierwsze stoliki są już wykupione.

Zbiórka na leczenie Tomasza Jakubiaka trwa. Zebrano już sporą kwotę

"Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów, kwota, jaką uzbieram, jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi" - wyjawił na Instagramie Tomasz Jakubiak. Zorganizowano zbiórkę na jego leczenie, która ruszyła 21 października. Nagłaśniają ją bliscy znajomi Jakubiaka - w tym gronie znajduje się wielu celebrytów, którzy nakłaniają do wpłacania datków. Po dziesięciu dniach udało się uzbierać ponad milion złotych!