Halloween to zwyczaj cieszący się popularnością zarówno w Polsce jak i za granicą. Uwielbiają go zwłaszcza ci, którzy na długo przed wyczekiwanym świętem planują, jaka kreacja pozwoli im stać się gwiazdą wieczoru. Niewątpliwie zadbała o to Maffashion, która w jeden wyjątkowy dzień w roku postanowiła zamienić się w Igę Świątek. Teraz Dwobor i Koroniewska pokazali, jak spędzają Halloween. Zadbali nie tylko o wyszukane kreacje, ale i doborowe towarzystwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska o hejcie

Dowborowie zaskakują kreacjami na Halloween

Media społecznościowe pękają w szwach od rozmaitych kreacji i wymyślnych dekoracji mieszkań polskich celebrytów. Dopiero co sieć obiegły zdjęcia kilkuletniego Henia, syna Małgorzaty i Radosława Majdanów, pozującego w stroju dyni na tle czaszek i nietoperzy, a teraz Joanna Koroniewska wraz z mężem Maciejem Dowborem zaskoczyli fanów - jak to w ich zwyczaju - humorystycznym nagraniem, w którym na pierwszy plan wysunęły się ich kreacje halloweenowe. Na filmie zamieszczonym przez uwielbianą parę widzimy Joannę w stroju catwoman oraz jej męża w nieco kontrastującej z nią stylizacji. Joanna zaprezentowała się w stylizacji skomponowanej z obcisłego czarnego kombinezonu, czarnowłosej peruki z grzywką, i pasującym do całości makijażu. Maciej Dowbor z kolei wcielił się w " typowego dresiarza" - prezenter "Dzień dobry TVN" włożył bluzę, spodenki w ognistym pomarańczowym kolorze, sportowe buty i białe skarpety. Stylizację dopełniały okulary przeciwsłoneczne i... plastikowa reklamówka sklepowa. W wyreżyserowanym przez parę filmie próbuje poderwać Joannę "dłubiąc" w nosie oraz ostentacyjnie wyciągając kluczyki samochodowe.

Dowborowie spędzają Halloween z Dorotą Szelągowską

Okazało się, że Dowborowie spędzają Halloween z Dorotą Szelągowską. Projektantka wnętrz, podobnie jak słynni małżonkowie, kupiła dom w Marbelli. Na Instagramie podzielili się wspólnymi zdjęciami. Wygląda na to, że Dowborowie i Szelągowska lubią swoje towarzystwo. Razem nawet przygotowywali halloweenowe dekoracje, a teraz bawią się w wyśmienitych nastrojach i kreacjach. "Halloween, dios de la muerte (Święto Zmarłych - przyp. red) dzień zaduszny i wszystkich świętych - odnajdujemy się w tym tyglu jakby co, choć nie każdy musi. I to jest najlepsze - mieć wybór. Więc niech każdy robi to co czuje - czego sobie i wam życzę" - podpisała serię zdjęć Szelągowska na Instagramie.

Nie obyło się także bez żartów. Szelągowska w sieci zamieściła film, w którym każdy bawiących się z celebrytką krótko się zaprezentował. Zaczęła sama zainteresowana, niejako nawiązując do życia prywatnego. - Jestem postrachem wszystkich mężczyzn. Jestem najgorszą wersją siebie. Potrójna rozwódka, która właśnie znowu staje na, ha ha, ślubnym kobiercu - wyznała Szelągowska. Następnie do akcji wkroczyła Koroniewska - Jestem marną kicią z króciutkim ogonkiem - dodała aktorka. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.