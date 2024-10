Małgorzata Rozenek-Majdan nie mogła przejść obojętnie obok Halloween, które staje się w naszym kraju coraz popularniejsze. Wiele osób decyduje się na przebranie, a także dekoracje związane z tym zwyczajem, który znany jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Prezenterka postanowiła zaszaleć z ozdobami i zamieniła miejsce zamieszkania w istny dom strachów! Najmłodszy z synów celebrytki miał aż dwa stroje, a cała rodzina zdecydowała się na przebrania z popularnej gry.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek szaleje na Halloween. Te ozdoby robią wrażenie

Celebrytka nie próżnowała i okazuje się, że Halloween to doskonały moment, by poszaleć z ozdobami w domu. Swoją pracą podzieliła się z obserwatorami na Instagramie. "Wszystko gotowe. Czekamy na was w domu strachu i dyń. Mamy słodycze i nie zawahamy się ich użyć. W końcu #cukierekalbopsikus" - napisała w poście.

Rozenek-Majdan postawiła na dynie, które położyła przy konsoli. Postawiła także kwiaty oraz czarne i pomarańczowe pudła. Nie brakowało oczywiście strasznych elementów. Mogliśmy dostrzec głowy kościotrupów, liczne nietoperze czy też czapkę czarownicy. Nie obyło się także bez sporego rozmiaru pająków i strasznych masek, które znajdowały się w wielu zakątkach domu. Była również upiorna kula na czarnej nóżce. Gwiazda nie zapomniała oczywiście o słodkim poczęstunku, który przygotowała na trzypoziomowej tacy. U Majdanów wszystko wyglądało niczym z domu strachów! W naszej galerii zobaczycie, jak Rozenek-Majdan zaszalała z dekorowaniem.

Zobacz wideo Rozenek wniebowzięta powrotem syna

Cała rodzina się przebrała! Ale to Henio miał aż dwa stroje

Na pierwszej relacji z Halloween mogliśmy zobaczyć, że najmłodszy syn Rozenek-Majdan, Henio, przebrał się za dynię. Nie był to jednak jego jedyny strój tego wieczoru. Celebrytka pochwaliła się, że cała rodzina zdecydowała się na dopasowane przebrania. Wszyscy trzej synowie, a także mąż "Perfekcyjnej", jak i ona sama, zaprezentowali się w strojach inspirowanych grą Super Mario. Nie zabrakło wymownych wąsów, białych rękawiczek, a także czerwonych i zielonych czapek - nawiązujących do postaci Mario i Luigiego, czyli młodszego brata głównego bohatera. Mogliśmy dostrzec, że cała rodzina doskonale bawi się podczas Halloween. "Nie jest strasznie, ale jest wesoło" - podsumowała celebrytka. Wyjawiła również, że stroje wybierał Henio.