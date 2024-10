Anna Kalczyńska przez ostatnie lata była związana ze stacją TVN. Dziennikarka była jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN", flagowego programu śniadaniowego stacji. Jak się okazuje, teraz czekają ją nowe wyzwania zawodowe. Właśnie dołączyła do ekipy TVP. Oficjalny komunikat w tej sprawie już pojawił się w mediach społecznościowych stacji. Czy Kaczyńska będzie się teraz zajmować? Już wiadomo, jaki program poprowadzi.

Anna Kalczyńska dołącza do ekipy TVP. Poprowadzi program informacyjny

Ostatni rok w Telewizji Polskiej upłynął pod znakiem radykalnych zmian, które były konsekwencją wyborów. Ze stacją pożegnała się prawie cała dotychczasowa ekipa prowadzących. Po latach zrezygnowano także z tradycyjnego formatu "Wiadomości". W efekcie tej rewolucji do pracy w TVP wróciły osoby, które były z nią związane jeszcze przed "dobrą zmianą'. Właśnie ogłoszono, że do ekipy TVP dołącza Anna Kalczyńska. Dziennikarka już przyjęła propozycję pracy u publicznego nadawcy, więc wraca do swoich korzeni. Kalczyńska ma dołączyć do redakcji TVP World, czyli całodobowej stacji informacyjnej nadającej w języku angielskim, gdzie poprowadzi serwis informacyjny "World News Tonight", który nadawany jest codziennie o godzinie 20. - Do zespołu TVP World dołącza Anna Kalczyńska - czytamy na stronie Bądźmy razem TVP na Facebooku.

Dziennikarka poprowadzi nowy program publicystyczny "Face to Face" oraz główny serwis informacyjny "World News Tonight". Witamy na pokładzie i do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek

- dodano w poście.

Anna Kalczyńska w nowym programie publicystycznym w TVP

Na tym nie koniec, bo Anna Kalczyńska dołączy także do programu publicystycznego "Face to Face", gdzie z ekspertami będzie komentować aktualne wydarzenia z Polski i regionu. "W programie Face to Face Anna Kalczyńska porozmawia z ekspertami na temat najważniejszych wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu. Program potrwa 25 minut i będzie emitowany dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Premiera w poniedziałek, 4 listopada o 22:40" - czytamy w komunikacie Centrum Informacji TVP.