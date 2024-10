Kinga Rusin oburzona. Denerwuje ją zwyczaj na Wszystkich Świętych

Wraz z początkiem listopada Polacy tłumnie ruszą na groby, by upamiętnić najbliższych, którzy odeszli. Wyjątkiem w tej kwestii nie będzie Kinga Rusin, która postanowiła odnieść się do uroczystości Wszystkich Świętych. A konkretnie chodzi o jedną z tradycji, która wiąże się z tym świętem. Dziennikarka jest oburzona faktem, co kupują ludzie. Poszło o... kwiaty.

Kinga Rusin nie kryje oburzenia. Chodzi o sztuczne kwiaty

Dziennikarka, która przez lata była związana ze stacją TVN, obecnie korzysta z życia i podróżuje. W sieci można podziwiać jej dalekie wycieczki. Rusin chętnie dzieli się przemyśleniami w związku z wojażami. Obecnie prezenterka przygotowuje się do obchodzenia Wszystkich Świętych. Nie ukrywa jednak, że jest niezadowolona z wyborów Polaków. Chodzi o kwiaty, które można zobaczyć na grobach. Dziennikarka nie rozumie, dlaczego tak wiele osób decyduje się na sztuczne ozdoby zamiast tych prawdziwych. Odczuciami podzieliła się na InstaStories, gdzie przy okazji pokazała zdjęcie kwiatów. "Takie piękne (i w dobrej cenie), prawdziwe kwiaty można teraz kupić przy cmentarzach. Wesprzemy przy okazji polski biznes, a nie chińskie badziewie" - grzmiała.

Ta sztuczna pstrokacizna szpeci, fatalnie się starzeje i później wypełnia po brzegi śmietniki

- dodała Rusin. Screen z InstaStories Kingi Rusin znajdziecie w galerii na górze strony.

Kinga Rusin wróci do telewizji? Te słowa mówią wszystko

Dziennikarka przez lata była związana z telewizją TVN. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek. Prowadziła "Dzień dobry TVN" oraz "Agent - gwiazdy", a także była także gospodynią, a później również jurorką w programie "You Can Dance – Po prostu tańcz". Po wielu latach zdecydowała się na odejście ze stacji. Nieczęsto można ją zobaczyć na branżowych wydarzeniach. Jedna z obserwatorek postanowiła zapytać, czy Rusin planuje wrócić do pracy w mediach. "Mam wspaniałe wspomnienia. Pracowałam w TV w jej najlepszych latach. Prowadziłam i współtworzyłam ikoniczne programy" - zaznaczyła. Nie planuje jednak powrotu. Obecny styl życia pozwala jej na podróżowanie. "Teraz spełniam marzenie życia!" - podkreśliła.