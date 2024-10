Nie da się ukryć, że Caroline Derpieński przez długi czas pokazywała swoje wystawne i luksusowe życie, nazywając się "dolarsową królową". W końcu prawda wyszła na jaw. Okazało się, że to wszystko było kłamstwem. Derpieński wyznała, że zakończyła bolesny związek z milionerem. Powiedziała fanom, że w ciągu pięciu lat tkwiła w przemocowej relacji. Teraz została bez grosza i musi sobie radzić o własnych siłach. Ostatnio pokazała fanom, że robi zakupy w najtańszym amerykańskim dyskoncie. - Aktualnie znajduję się w Walmarcie. Będę próbować robić sobie zakupy spożywcze. Coś do jedzenia, bo nie mam co jeść. Zostawił mnie również bez grosza - wyznała Caroline Derpieński. Kobieta opisała w sieci przerażające okoliczności związku z "Dżakiem". Całą sytuację skomentowała Aneta Glam. Co powiedziała?

Aneta Glam skomentowała sytuację Caroline Derpieński. Nie szczędziła słów

Nie jest sekretem, że Caroline Derpieński i Aneta Glam za sobą nie przepadają. "Żona Miami" wielokrotnie wypowiadała się negatywnie na temat celebrytki, i vice versa. Panie od lat toczyły wojnę w mediach społecznościowych, wzajemnie obrzucając się błotem. Glam w rozmowie z Plejadą pokusiła się o komentarz w sprawie aktualnej sytuacji Derpieński. Okazało się, że kobieta w ogóle jej nie współczuje. "Dlaczego miałabym współczuć? 90 proc. Amerykanów robi zakupy w Walmarcie, to nie jest żadna hańba, tylko real life. Przynajmniej w końcu pokazuje jej prawdziwe, a nie zakłamane życie... Poza tym myślę, że teraz ma lepiej, mimo że na razie bez kasy, ale uwolniona od tego okropnego dziada, którego nawet ja się bałam" - powiedziała Plejadzie. Dodała, że ma żal do fanów, którzy "ślepo wierzyli" Derpieński w kwestii jej wystawnego życia. "A mnie hejtowali za mówienie prawdy" - podsumowała.

Caroline Derpieński została bez pieniędzy. Jej luksusowe życie było "na pokaz"

Caroline Derpieński postanowiła podzielić się z fanami kolejnymi informacjami. Influencerka po raz kolejny obnażyła prawdę, mówiąc, że wiele rzeczy było "na pokaz". W mediach społecznościowych celebrytka ukształtowała idealne życie, które było dalekie od rzeczywistości. Okazało się, że Jack bardzo kontrolował Caroline. Derpieński podkreśliła na InstaStories, że miała limit 317 dolarów na zakupy spożywcze w "biednej hurtowni", którymi musiała się dzielić z jego mamą i opiekunkami. Dodała również, że zdjęcia z luksusowych kawiarni i restauracji były wstawiane "pod publikę". W jednej z knajp Derpieński wydała 200 dolarów na karcie kredytowej, którą musi teraz sama spłacić. Przyznała, że jest sytuacja finansowa nie jest obecnie najlepsza.