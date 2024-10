Od śmierci Marzeny-Kipiel Sztuki minęło już kilka miesięcy. Aktorka zmarła 9 czerwca 2024 roku. Ostatnie dni swojego życia spędziła poza domem, w hospicjum w Wałbrzychu. Smutną informację jako pierwsza przekazała Renata Pałys. Kobiety przez dwie dekady współpracowały na planie "Świata według kiepskich". Wcześniej miały okazję występować razem na scenie legnickiego teatru. Pałys nie ukrywa, że to właśnie ten okres ze swojego życia wspomina najlepiej.

Renata Pałys i Marzena Kipiel-Sztuka poznały się lata temu. Na planie "Kiepskich" nie spotykały się zbyt często

Aktorka zdradziła, że najmilsze wspomnienia z Kipiel-Sztuką ma z pracy w teatrze. "Miałam tam gościnne występy. Robiłyśmy spektakl 'Wenecjana' w reżyserii Lecha Pilskiego. To był taki beztroski okres i mojego, i jej życia" - mówiła w rozmowie z Plejadą. Choć mogłoby się wydawać, że to plan "Świata według kiepskich" zbliżył kobiety do siebie, to okazuje się podczas pracy przy sitcomie nie było czasu na żadne sentymenty i prywatne rozmowy. "To po prostu była praca. Dwa razy w roku żeśmy się spotykali, w ciągu 13 dni kręciliśmy 12 odcinków i nie było czasu na refleksje. Trzeba było kręcić" - wspominała. Pałys zdradziła w rozmowie, że Kipiel-Sztuka zawsze mogła na nią liczyć, choć relacja ta była raczej jednostronna. "Marzena bardzo często do mnie dzwoniła. Można powiedzieć - to była przyjaźń w jedną stronę. Zawsze mogła na mnie liczyć i dzwoniła do mnie, jak miała trudniejsze chwile w życiu, ale Marzena, to wolny ptak - w drugą stronę to nie działało" - tłumaczyła. Pałys nie miała za złe aktorce takiego zachowania. "Zawsze była taką osobą, że zajmowała się sobą, nie odbierała telefonów. Natomiast, jeżeli miała jakiś problem w życiu, to wtedy dzwoniła i faktycznie potrafiłyśmy rozmawiać kilka razy w tygodniu" - dodała.

Renata Pałys myśli o kolegach z planu. Wspomina tych, którzy odeszli

Aktorka w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że choć teraz najczęściej wypowiada się na temat Kipiel-Sztuki - z uwagi na jej niedawną śmierć - to nie zapomina o pozostałych gwiazdach serialu. "Ja myślę o wszystkich naszych kolegach, którzy odeszli: Rysiek Kotys, Darek Gnatowski, Kaziu Ostrowicz, pani Krystyna Feldman, Zosia Czerwińska, Krysia Dmochowska. To są wszystko koledzy, którzy spędzili z nami kilkanaście, a niektórzy nawet i 20 lat na planie tego serialu. Jeżeli wspominam, to wspominam wszystkich" - podsumowała.