Joe Biden i Jill Biden po raz ostatni obchodzili Halloween w Białym Domu. W środę 20 października zorganizowali w Waszyngtonie imprezę tematyczną "Cukierek albo psikus". Prezydent rozdawał dzieciom słodycze i podziwiał ich stroje. Okazało się, że w halloweenowy strój wskoczyła też pierwsza dama.

Jill Biden w stroju pandy

Joe Biden z okazji Halloween rozdawał na trawniku przed Białym Domem smakołyki. Polityk był wyraźnie w dobrym humorze i z zainteresowaniem reagował na kostiumy dzieci (na zdjęciach w naszej galerii możecie zobaczyć jego bogatą mimikę, ale uprzedzamy - daleko mu w tym zakresie do Andrzeja Dudy). Prezydent miał na sobie ciemny garnitur, białą koszulę i krawat.

W pewnym momencie dołączyła do niego żona. Jill Biden pojawiła się w kostiumie pandy, czym zaskoczyła męża (przynajmniej na zdjęciach wyglądał na zaskoczonego). Panda w jej wydaniu miała różową kokardę na głowie. Widać też, że Jill Biden nie zrezygnowała z biżuterii.

Przebierając się na Halloween, pierwsza dama pokazała, że ma do siebie duży dystans. Jednak zagraniczne media szybko zauważyły, że strój 73-latki nie był przypadkowy. Jill wybrała kostium pandy, by uczcić fakt, że do Washington National Zoo powróciły właśnie te niedźwiedzie.15 października do wspomnianego zoo trafiła bowiem para pand z Chin. To "gest powitalny" - informował Biały Dom, cytowany przez ABC News. Zdjęcia, na których widać Jill Biden w halloweenowym stroju, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Jill Biden zachęcała dzieci do czytania

Jill Biden wykorzystała imprezę halloweenową, która odbyła się na terenie Białego Domu, by propagować czytelnictwo wśród dzieci. Impreza miała też drugi tytuł "Hallo-Read" [read to pa po angielsku czytanie - red.]. Pierwsza dama rozdawała więc nie tylko słodycze, ale również egzemplarze książek "10 Spooky Pumpkins". Ponadto przeczytała dzieciom krótką historię o straszliwych dyniach. Przypomnijmy, że pierwsza dama przez 40 lat była nauczycielką. Warto dodać, że taki sam zawód wykonywała Agata Duda. Myślicie, że żona Andrzeja Dudy też mogłaby się przebrać z okazji Halloween?