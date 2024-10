Nie żyje mama braci Golec. Poruszające słowa pożegnania

Paweł i Łukasz Golec są pogrążeni w żałobie. Znani muzycy z zespołu Golec uOrkiestra przekazali niezwykle smutne wieści za pomocą mediów społecznościowych. Mężczyźni poinformowali fanów, że zmarła ich ukochana mama, Irena Golec. Kobieta miała 85 lat. Artyści opublikowali specjalny post na Instagramie, w którym opisali wspomnienia i szczęśliwe chwile z mamą. Podziękowali jej również za wszystko.

Bracia Golec pożegnali ukochaną mamę. Opublikowali specjalny post w mediach społecznościowych

Bracia Golec opublikowali post na swoich profilach na Instagramie. Postanowili podziękować ukochanej mamie za troskę i spędzone z nią lata. Paweł i Łukasz zaczęli wpis od "Żegnaj kochana mamusiu...". W dalszej części artyści nie szczędzili słów. "Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju" - czytamy we wzruszającym wpisie. "Najszczersze wyrazy współczucia od nas. Serca płaczą" - napisała Halina Mlynkova w sekcji komentarzy. "Wyrazy współczucia", "Moje kondolencje" - dodali fani Golec uOrkiestry.

Jeszcze niedawno bracia Golec świętowali 25-lecie zespołu w Operze Leśnej. Mama nie mogła dotrzeć na ich jubileusz

Zespół Golec uOrkiestra wystąpił podczas Polsat Hit Festiwalu w 2024 roku. Grupa świętowała swoje 25-lecie na scenie Opery Leśnej. Niestety, tego dnia mama artystów nie pojawiła się na koncercie. Łukasz Golec wyznał, że kobieta była wówczas chora. Zadedykował jej swój jubileusz. Zaledwie dwa miesiące wcześniej Irena Golec świętowała 85. urodziny. Synowie złożyli jej życzenia w sieci. "Dzisiaj szczególny dzień w kalendarzu! Swoje 85. urodziny świętuje nasza ukochana Mama Irena. Dziękujemy ci Mamo, za to, że jesteś! Życzymy ci dużo zdrowia, sił i tej nieustającej góralskiej radości, którą emanujesz na co dzień i zarażasz innych" - czytamy we wpisie.