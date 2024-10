Marta Żmuda Trzebiatowska nie udziela zbyt często wywiadów. O aktualnościach z jej życia dowiadujemy się przeważnie z mediów społecznościowych. Na swoim Instagramie przeważnie umieszcza kadry ze sfery zawodowej, backstage sesji zdjęciowych i dzieli się rodzinnymi kadrami. Tym razem jednak nagłośniła bardzo poważną sprawę. Chodzi o zdrowie gwiazdy "Grzechów sąsiadów".

REKLAMA

Marta Żmuda Trzebiatowska zaczęła mówić o swojej chorobie. Musiała wszystko wyjaśnić

Aktorka zaniepokoiła fanów postem dotyczącym sytuacji zdrowotnej. "Jakiś rok temu zajęłam się swoim zdrowiem. Tak dokładnie, bez kompromisów (...). Przeszłam już długą drogę: były momenty załamania - diagnoza, potem pełnej mobilizacji - skoro już wiem to się wyleczę, zniecierpliwienia - że to jednak nie takie proste, zwątpienia i zniechęcenia - że chyba jednak to się nie uda, ale wciąż znajduję siłę by wierzyć w to, że to proces i wyjdę na tzw. prostą" - wyznała aktorka. Całe szczęście Żmuda Trzebiatowska czuje się już lepiej. "Powoli wracam do siebie" - napisała. Gwiazda zapowiedziała, że wkrótce wyjaśni fanom więcej na temat choroby. Zdementowała na koniec plotki dotyczące jej zdrowia. "To nie Hashimoto, jak piszą wszyscy, wcześniej byłam źle zdiagnozowana" - przekazała. Zdjęcie z posta znajdziecie w galerii.

Zobacz wideo Jakubiak ma raka. Szczere wyznanie

Marta Żmuda Trzebiatowska tak niedawno pisała o trudach codzienności

Cofnijmy się do wpisu aktorki, który przeraził jej obserwujących i jednocześnie zapoczątkował żywą dyskusję na jej profilu. "Uprzykrza mi życie. (...) Jednym z objawów jest pogarszający się stan skóry przez zachwianą gospodarkę hormonalną, niedobory antyoksydantów oraz obniżoną odporność" - wyznała. "Hashimoto, bo o tej podstępnej chorobie mowa, to moja codzienność. W okresach kiedy dużo pracuję, mało śpię i nie pilnuję tego co jem, zawsze w pierwszej kolejności cierpi moja skóra, która jest papierkiem lakmusowym w moich zmaganiach z Hashimoto" - pisała na Instagramie, kiedy jeszcze myślała, że choruje na tę samą chorobę, co chociażby Julia Wieniawa.