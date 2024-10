Nie tak dawno Artur Żmijewski odwiedził studio "Dzień dobry TVN". Aktor do programu przyszedł razem z córką Ewą i jej narzeczoną. Okazało się, że wszyscy razem pracują przy projekcie "Cohen - Po miłości kres", który miał za zadanie promować twórczość uznanego kanadyjskiego muzyka, Leonarda Cohena. Żmijewski opowiadał wtedy, jak dogaduje się z córką na scenie. - Wymieniamy się pomysłami i nie ze wszystkich musimy korzystać. To jest układ partnerski, czysto zawodowy. Jest nam łatwiej i fajniej, jak jesteśmy w teamie rodzinnym - mówił. Wygląda na to, że Ewa postanowiła pójść krok dalej i spróbować swoich sił w czymś zupełnie innym. Niedługo będziemy mogli zobaczyć ją w Polsacie!

REKLAMA

Córka Żmijewskiego na castingu do znanego programu. Jak jej poszło?

Świat Gwiazd dotarł do informacji, z których wynika, że Ewa i jej narzeczona wzięły udział w przesłuchaniach do najnowszej edycji "Must be the Music". "Poszło im bardzo dobrze na castingu. Widać, że scena je kocha, jurorzy je pokochali, a teraz tylko kwestia tego, jak przyjmie je publiczność. Do 'MBTM' zgłosiło się jeszcze kilku innych znanych z internetu artystów" - mówił portalowi informator. Córka Żmijewskiego występuje na scenie z narzeczoną jako Shandy & Eva. Kobiety mają na koncie już kilka utworów. Wygląda na to, że nowa edycja przyniesie widzom wiele niespodzianek.

Zobacz wideo Wraca "Must Be The Music: Tylko muzyka". Zapendowska o potencjalnych jurorach: To jest ryzyko

Co wiadomo o "Must be the Music"? Nowe jury i nowi prowadzący

Program przeszedł ogromne zmiany. W jury zasiądą Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder oraz Miłosz "Miuosh" Borycki. Sporo będzie się działo również za kulisami. Odmienione show poprowadzą Maciej Rock, Adam Zdrójkowski i Patricia Kazadi. Szczególną uwagę ma przykuwać piosenkarka. Według pierwszych informacji Kazadi świetnie się sprawdza w roli mentalnego wsparcia uczestników. Jest profesjonalna i jednocześnie bardzo empatyczna. Emisja nowego sezonu "Must be the Music" planowana jest na wiosnę 2025 roku. ZOBACZ TEŻ: Elżbieta Zapendowska krytycznie ocenia nowe jury "Must be the Music". "Słabiutko to widzę"