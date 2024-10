Agnieszka Holland często zabiera głos w sprawach politycznych. Tym razem odwiedziła studio TVN24, gdzie w programie "Tak jest" poruszyła kilka istotnych dla niej kwestii. Reżyserka mówiła m.in. o odmowie przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową i sytuacji panującej na granicy polsko-białoruskiej. Oprócz Holland, gościem programu był poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Między reżyserką i politykiem wywiązała się ostra dyskusja.

Agnieszka Holland do Pawła Kowala. "To są tylko hasła"

Poseł próbował przekonać Holland, że obecny rząd podjął wiele działań związanych z polityką migracyjną. Kowal zapewniał o skutecznej ochronie granic i wskazywał na zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji. Holland nie do końca przekonały te słowa. Według niej rząd nie powinien kosztem ochrony ograniczać prawa do składania wniosków o azyl. - Paweł, to są hasła. Oczywiście jest kryzys humanitarny, a granica musi być chroniona, tego nikt nie kwestionuje. (...) Polskie państwo mówi, że jak odmówi prawa do składania wniosków o azyl, to nagle zacznie chronić granicę - twierdziła. Później mówiła o swoim rozczarowaniu względem rządzących. - Coś się w pewnym sensie zmieniło na gorsze. Nie tylko stosuje się dalej antykonstytucyjne i bezprawne w świetle konwencji międzynarodowych pushbacki, ale legalizuje się kolejne bezprawne zarządzenia, jakim jest ustawa o użyciu broni na granicy - podsumowała.

Na kogo będzie głosować Agnieszka Holland?

Reżyserka punktowała podczas rozmowy kolejne potknięcia rządzących. Gorąco zrobiło się w momencie, w którym Holland porównała sytuację na granicy do przemocy na stadionach piłkarskich. Scenarzystka zarzuciła władzy przyjęcie agendy faszystów. "Nikt, przejmując agendę faszystów, nie wygra z faszystami. Roznieca tylko przyzwolenie mentalne na zbrodnie" - grzmiała. W rozmowie Holland odniosła się także do zbliżających się wyborów prezydenckich. Reżyserka zdradziła, że mimo wszystko odda głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej. ZOBACZ TEŻ: Holland ostro podsumowała Tuska. Mówi o zmarłym żołnierzu