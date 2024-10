Takiej decyzji po Chylińskiej się nie spodziewaliście. "Do zobaczenia"

Agnieszki Chylińskiej nikomu przedstawiać nie trzeba. Karierę zaczynała jeszcze w latach 90., kiedy była wokalistką zespołu rockowego O.N.A. Wokalistka po dziś dzień jest niezwykle zajęta - wciąż nagrywa nowe piosenki i koncertuje. Nie można również zapomnieć o tym, że jest jurorką w hitowym show TVN-u "Mam Talent!". Teraz podjęła jednak ważną decyzję.

Agnieszka Chylińska planuje przerwę. Wróci dopiero na wiosnę

Pod koniec ubiegłego roku gwiazda dała serię koncertów za oceanem (za które nota bene zarobiła krocie - ponoć sama gaża dla wokalistki za pojedynczy koncert opiewała na 22 tys. dolarów, jak podawał portal ShowNews). Ten rok z kolei przyniósł jej jeszcze więcej pracy - 30-lecie kariery świętowała z impetem, jadąc m.in. w diamentową trasę koncertową. Oprócz polskich miast wystąpiła również za granicą, m.in. w Bristolu, Londynie, Manchesterze czy Paryżu. Nie ma się więc co dziwić, że będąc aktywną zawodowo, a przy okazji mając poukładane życie rodzinne (artystka jest żoną i matką), poczuła zmęczenie. Ostatnio zamieściła zatem w mediach społecznościowych informację, że planuje trochę odpocząć. "Kochani sympatycy mojej twórczości. Dziękuję wam za ten rok. Za waszą obecność na trasie 30-lecia i Diamentowej Letniej Trasie, ale też wszędzie tam, gdzie występowałam wraz z zespołem dla was" - zaczęła w poście na Instagramie.

Czas na nabranie sił przed kolejnymi wydarzeniami. I tymi muzycznymi i tymi telewizyjnymi. Ściskam was. Życzcie mi teraz udanego wypoczynku i świętego spokoju. Do zobaczenia na wiosnę. Wasza Aga

- napisała. Tę samą informację opublikował na Instagramie również management artystki.

Przyszedł na koncert Chylińskiej. Nagle gwiazda zwróciła się do niego

Agnieszka Chylińska podczas jednego z ostatnich koncertów, który dała jeszcze we wrześniu, zwróciła się do fana. Podczas Dni Buska scena ustawiona była stosunkowo nisko, dzięki czemu Agnieszka Chylińska miała bardzo dobry kontakt wzrokowy z widzami. Po jednej z piosenek postanowiła zwrócić się żartobliwie do jednego z nich. Zwróciła uwagę, że mimo iż nie ma słońca, mężczyzna pojawił się w ciemnych okularach. - Uwielbiam, jak mężczyźni mają przeciwsłoneczne okulary, kiedy jest ciemno. Widzisz mnie? - zażartowała, a jej dowcip spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.