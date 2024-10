Agnieszka Frykowska, znana jako Frytka, w show-biznesie zaistniała słynną sceną w jacuzzi w "Big Brotherze". O jej wodnych igraszkach z kolegą z programu Łukaszem "Kenem" Wiewiórskim rozpisywały się wszystkie media i mówiono, że jest największą skandalistką programu. Rozpisywały się o niej wszystkie plotkarskie media, a sama po zakończeniu show z uciechą rzuciła się w imprezowy wir. Po kilku latach przeszła nawrócenie i postanowiła całkowicie odmienić swój wizerunek. W 2011 roku wstąpiła do Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego i w licznych wywiadach opowiadała, jak duże znaczenie ma w jej życiu wiara. Chociaż wielu twierdziło, że jej przemiana jest pozorna i jest jedynie kolejnym sposobem na podbicie popularności, to celebrytka wiernie trwała przy swoim. W międzyczasie skandalistka z "Big Brothera" zmieniła także imię i stała się Mają. Odkąd stała się gorliwą chrześcijanką i nieustannie podkreśla, jak duże znaczenie w jej życiu ma wiara i na co dzień przestrzega jej zasad. W rozmowie z jednym z portali wyznała, co sądzi o zbliżającym się Halloween.

REKLAMA

Maja Frykowska w ostrych słowach Halloween. "Nie wchodzę na ciemną stronę mocy"

W Polsce od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się amerykańskie święto Halloween, bo daje kolejny powód do zabawy i organizacji tematycznych imprez. Wielu celebrytów nie uznaje jednak głośno się temu sprzeciwia. Jedną z takich osób jest Maja Frykowska. W rozmowie z portalem Show News celebrytka przyznała, że jest wielką przeciwniczką Halloween.

Ja nie czczę kultu śmierci, celebruję życie. Mówię kategoryczne nie. To jest fanaberia stworzona przez ludzi. Dla mnie to nie jest zabawa, nie wchodzę w ciemną stronę mocy

- podkreśliła.

Zobacz wideo Które znane osoby podziwia Maja Frykowska? "Dla mnie wzorem jest Bóg"

Nie tylko Maja Frykowska. Zwycięzca "Tańca z gwiazdami" także sprzeciwia się celebrowaniu tego dnia

Równie stanowcze zdanie w kwestii obchodzenia Halloween ma Piotr Mróz z serialu "Gliniarze", który w 2021 roku zwyciężył edycję "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z dziennikarką Pudelka zaczął wymachiwać wyciągniętym z kieszeni różańcem i stanowczo krytykować celebrowanie tego dnia. "W październiku wyciągamy to (różaniec - przyp. red.). Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie" - podkreślił. Zgadzacie się z tymi opiniami, czy macie odmienne zdanie?