Serial "Na dobre i na złe" obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji w Warszawie spotkały się gwiazdy przez lata związane z produkcją. Była to okazja także do zdjęć na czerwonym dywanie. Plotek poprosił stylistę Michała Musiała o ocenę modowych wyborów celebrytów.

Stylista nie był zachwycony Olgą Bończyk na czerwonym dywanie. "Poległa cała reszta"

Olga Bończyk to jedna z największych gwiazd serialu "Na dobre i na złe". O ile sam zamysł cekinowego garnituru podobał się ekspertowi, to miał wiele uwag, do całej stylizacji. - Olga Bończyk pokazała się w cekinowym garniturze. O ile sam zamysł nie był zły, to poległa cała reszta. Marynarka ma nieodpowiedni fason, a klapy są zbyt wąskie. Spodnie są o wiele za krótkie, a rozcięcia nogawek nieestetycznie odsłaniają podszewkę. Patrząc na buty nie jest lepiej - są w szpic, co jest na plus, lecz czubki są stanowczo za krótkie, co nadaje sylwetce sporych dysproporcji. Aktorka znacznie lepiej wyglądałaby w nieco luźniejszym, bardziej nonszalanckim garniturze i rozpuszczonych włosach - powiedział Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Sokołowska zrobiła wrażenie na styliście

Zdecydowanie bardziej Michałowi Musiałowi przypadła do gustu stylizacja Anity Sokołowskiej. Ekspert nie krył zachwytu. - Aktorka pokazała się w typowo jesiennych barwach i wyszła na tym doskonale. Grają tu zarówno kolory, jak i fasony. Szerokie, miedziane spodnie mają idealną długość i zostały uszyte ze świetnie układające się tkaniny. W zestawieniu z dopasowanym, drapowanym topem wypadły bardzo dobrze. Cieliste, klasyczne szpilki doskonale dopełniły całość. Kropką nad i okazał się gładki zaczesany kucyk. Teraz tak właśnie ubierają się światowej sławy gwiazdy - powiedział stylista Plotkowi.

Stylizacja Bujakiewicz miała potencjał. Nie zagrały detale

Michał Musiał postanowił też wziąć pod lupę stylizację Katarzyny Bujakiewicz. Miał jednak duże zastrzeżenia w kwestii detali. - Katarzyna Bujakiewicz postawiła na bardzo kobiecą, wzorzystą sukienkę. Niby bezpiecznie, aczkolwiek dało się ją ograć na modowo. Wystarczyło zamienić ciężkie, masywne kozaki z okrągłym czubkiem na bardzo modne od kilku sezonów kowbojki i dopełnić całość złotą, subtelną biżuterią. Falowane włosy były dobrym kierunkiem, lecz fale powinny być większe. Teraz fryzura wygląda na zbyt spuszoną. W stylizacji aktorki był potencjał, lecz położyły ją detale - stwierdził Michał Musiał.