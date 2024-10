Magdalena Zawadzka to polska aktorka, która wystąpiła w wielu produkcjach. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z "Mocnego uderzenia", "Pana Wołodyjowskiego" oraz "W rytmie serca". Media od lat interesują się nie tylko karierą aktorki, ale także jej życiem prywatnym. W przeszłości Magdalena Zawadzka nie mogła opędzić się od adoratorów.

Magdalena Zawadzka straciła głowę dla Tadeusza Łomnickiego. "Zaczęliśmy bacznie się sobie przyglądać"

W 1964 roku Magdalena Zawadzka występowała na planie filmu "Późne popołudnie". To właśnie tam poznała Wiesława Rutowicza, z którym później stanęła na ślubnym kobiercu. Mąż doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Zawadzka przykuwała uwagę innych mężczyzn. Zawsze starał się jednak przymykać na to oko. Mimo małżeństwa aktorka nie oparła się wdziękom Tadeusza Łomnickiego, z którym grała na planie "Pana Wołodyjowskiego". Jak twierdziła Magdalena Zawadzka, już podczas treningów jazdy konnej czuła na sobie wzrok mężczyzny. "Zaczęliśmy bacznie się sobie przyglądać. (...). Byliśmy trochę nieufni wobec siebie, ale gdy rozpoczęły się zdjęcia w atelier w Łodzi, pierwsze lody były już przełamane" - wyznała Zawadzka w książce "Taka jestem i już". Później w mediach huczało o ich romansie. Mieli nawet planować wspólne życie. W pewnym momencie na drodze aktorki pojawił się jednak ktoś inny.

Zobacz wideo Zapomniane związki w show-biznesie. Oni byli kiedyś razem

Magdalena Zawadzka wzięła rozwód. Związała się z rywalem Tadeusza Łomnickiego

W 1969 roku Magdalena Zawadzka zaczęła przygotowywać się do spektaklu "Życie jest snem". Na scenie obok aktorki występował Gustaw Holoubek. Połączyło ich uczucie, co według mediów miało rozwścieczyć Łomnickiego. Nie było tajemnicą, że panowie rywalizowali w swoich aktorskich karierach. Gustaw Holoubek okazał się mężczyzną życia Zawadzkiej. Oboje rozwiedli się ze swoimi dotychczasowymi partnerami i postanowili budować razem przyszłość. "Po rozprawie wyszliśmy z sądu, a Wiesio [Rutowicz - przyp. red.] zażartował, że przynajmniej oddaje mnie w dobre ręce. Życzył mi jak najlepiej" - tłumaczyła Zawadzka. Aktorka wyszła za Gustawa Holoubka i byli ze sobą aż do jego śmierci w 2008 roku. Doczekali się syna Jana. "Bazą naszego związku była nie tylko miłość - my się po prostu lubiliśmy. Nie tylko miłość jest ważna, ale i przyjaźń i wzajemna wyrozumiałość dla wad partnera" - mówiła Zawadzka w rozmowie z Interią. ZOBACZ TEŻ: Magdalena Zawadzka i Dorota Zawadzka są rodziną? Możecie być zaskoczeni