Sylwester W. od jakiegoś czasu zajmuje się demaskowaniem polskich youtuberów i obnażaniem prawdy na temat gali freakfightowych. Afera "Pandora Gate" była jedynie początkiem działań prowadzonych w tym zakresie. Filmy Sylwestra W. rozwścieczyły wiele osób. W lutym akt oskarżenia przeciwko youtuberowi wystosował Marcin Dubiel, który wciąż domaga się sprawiedliwości za zniesławienie. Teraz okazuje się, że nie on jedyny postanowił odpłacić się słynnemu "Druidowi".

REKLAMA

Marcin Dubiel to dopiero początek. Sylwester W. ma sześć innych spraw

Jak donosi Plejada, przeciwko youtuberowi ma być prowadzone jeszcze sześć innych spraw. Portal przytoczył pseudonimy oskarżycieli. Z dokumentów dowiadujemy się, że są to: oskarżyciel prywatny K.R., oskarżyciel prywatny R.P., oskarżyciel prywatny K.N.-S., oskarżyciel prywatny F.M. Sp. A. oraz oskarżyciel prywatny S.A. K.-B. Najprawdopodobniej są to włodarze FAME MMA Krzysztof R. i Rafał P., mec. Katarzyna N.-S., FAME MMA spółka akcyjna oraz niewspominany wcześniej Stuart K-.B., który był głównym podejrzanym w aferze "Pandora Gate". Sylwester W. już wcześniej spodziewał się, że takie oskarżenia mogą wpłynąć. - Krzysztof R. mnie pozwie, nie wiem za co, być może za jakieś zniesławienie. Rafał P. być może też za zniesławienie. Natomiast to jest dla mnie duża niespodzianka, że prawniczka FAME-u mnie pozwie. Zastanawiam się, za co i tej sprawy najbardziej się nie mogę doczekać (...) - mówił swego czasu na jednej z transmisji live. Portalowi również udało się dowiedzieć, co dalej z rozprawą Dubiela i Sylwestra W.

Zobacz wideo Wardęga określił Fabijańskiego jako samotnego. Aktor zgadza się z nim i mówi o braku partnerki

Na rozprawę Dubiela i Sylwestra W. przyjdzie nam jeszcze poczekać

Z komunikatu przekazanego Plejadzie przez Iwonę Wiśniewską-Bartoszewską, która jest rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Płocku, dowiadujemy się, że rozprawę odroczono. "W sprawie sygn. akt II K 818/23 Sąd w dniu 24 października 2024 r. odroczył rozprawę do dnia 12 grudnia 2024 r. godz. 11.30. Na rozprawę w dniu 24 października 2024 r. zostali wezwani świadkowie: A. F., N. K., R. P., J. S." - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Pandora Gate" wraca. Wardęga w nowym nagraniu uderza w Boxdela. "Przekroczył granicę"