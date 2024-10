Janusz Gajos zdobył popularność w wielu znanych produkcjach. Aktor jest aktywny zawodowo od ponad 60 lat. Pierwsze brawa zebrał za rolę Janka Kosa w serialu "Czterej pancerni i pies". Od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Mało kto wie, że mężczyzna miał nieco mniej szczęścia w życiu miłosnym. Choć u jego boku zawsze była partnerka, dopiero czwarta żona okazała się "tą jedyną". Wiele osób wierzyło, że to Ewa Miodyńska była idealną drugą połówką. Rozstanie pary było szokiem. Zaskakujący jest również powód.

Ewa Miodyńska była wschodzącą gwiazdą. Dla Janusza Gajosa zrezygnowała ze swoich marzeń

Ewa Miodyńska i Janusz Gajos poznali się na planie filmu "Bezkresne łąki". Zostali zaproszeni do udziału przez reżysera Wojciecha Solarza. To miała być miłość "od pierwszego wejrzenia". Przeszkodą była jednak... pierwsza żona aktora. Gajos był wówczas w związku z Zoją. Pokochał Ewę do tego stopnia, że bez zbędnych ceregieli postanowił się rozwieść. Miodyńska była na początku swojej kariery. W 1962 roku zdała egzamin na "aktorkę estrady", który został zaliczony przez Związek Artystów Scen Polskich. Grała główną rolę w "Słomkowym kapeluszu, a później wystąpiła w spektaklu telewizyjnym "Sprawa Virginii Denham". Nie można również pominąć "Nie ma róży bez ognia", gdzie jej rola była przełomem w karierze. Po filmie z Gajosem Miodyńska postanowiła zapomnieć o swoich marzeniach. Aktor do tego stopnia zawrócił jej w głowie, że zrezygnowała z zawodu.

Janusz Gajos po latach znalazł prawdziwą miłość. Okazała się nią dopiero czwarta żona

Ewa Miodyńska poświęcała swój czas Januszowi Gajosowi. Kobieta była do tego stopnia zakochana, że jej plany i marzenia przestały być ważne. Aktor nie mógł wytrzymać, że ukochana do tego stopnia o niego dbała. W końcu postanowił zakończyć relację. "Oboje rozczarowaliśmy się tym związkiem. Ale lepiej rozstać się, niż boksować przez lata" - mówił Gajos, cytowany przez "Życie na gorąco". Po kolejnym nieudanym małżeństwie Gajos nie próżnował. Później zakochał się w Barbarze Nabiałczyk, z którą ma córkę Agatę. Kolejny związek również okazał się niewypałem. Czwartą żoną Gajosa została Elżbieta Brożek. Zakochani są ze sobą do dziś. ZOBACZ TEŻ: Janusz Gajos ma problemy zdrowotne. Rozważa, co z dalszą karierą. "Pomyślałem, że to przestaje mieć sens"