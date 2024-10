Niektóre gwiazdy decydują się otwarcie mówić o swojej wierze. Do tego grona należy m.in. Piotr Mróz, który z różańcem w ręce krytykował Halloween i wspominał o modlitwie. - To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła - wyznał dla Pudelka. Teraz na temat wiary wypowiedział się także Adam Sztaba. Dyrygent otworzył się w rozmowie z Żurnalistą.

REKLAMA

Adam Sztaba opowiedział o o wierze i kryzysach. "Były rozmaite fale, bo się zatracałem"

W ostatniej rozmowie z Żurnalistą Adam Sztaba opowiedział o swojej relacji z Bogiem, która miała pewne wzloty i upadki. - Wiara we mnie zawsze była, ale były rozmaite fale, bo się zatracałem, nie w używkach, ale często w pracy i intensywnym życiu - powiedział. Adam Sztaba postanowił także stanąć w obronie Kościoła i odniósł się do negatywnych komentarzy na temat kapłanów. - Do Kościoła idziemy szukać relacji, jeśli oczywiście jest w nas wola. Wspólnota jest dla mnie ważna i to, że mam obok siebie ludzi podobnie odczuwających i mających swoją własną relację, która może być inna, niż moja. I po to tam idę, a nie dla jednego czy drugiego księdza, chociaż też można znaleźć swojego kapłana - komentował dyrygent i odniósł się do słów Szymona Hołowni. - Kiedyś mówił: Nie znajdujesz, to szukaj! Znajdź księdza, który do ciebie dociera słowami, postawą, życiem. Ja na szczęście znam paru takich fantastycznych kapłanów - skwitował Adam Sztaba w wywiadzie.

Zobacz wideo Ania Świątczak szczerze o wierze. "Wiele osób mówi..."

Adam Sztaba o bliskości z Bogiem. "To dla mnie dowód na to, że istnieją cuda"

Żurnalista postanowił zapytać Adama Sztabę o to, kiedy czuje się najbliżej Boga. Dyrygent wspomniał o swojej rodzinie. - Jak patrzę na bliskich, z którymi żyję. To dla mnie dowód na to, że istnieją cuda i że jesteśmy zaopiekowani - powiedział Adam Sztaba w rozmowie z Żurnalistą. ZOBACZ TEŻ: Maryla Rodowicz "całuje" Sztabę. To pokłosie afery o festiwal w Opolu. "Nie gniewaj się" [PLOTEK EXCLUSIVE]