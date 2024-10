Małgorzata Rozenek udzieliła portalowi Onet Kobieta wywiadu, który w dużej mierze dotyczył jej zarobków. Celebrytka twierdziła, że o pieniądzach trzeba rozmawiać. Tymczasem kiedy padały niewygodne lub bardziej szczegółowe pytania, nieco kluczyła.

Małgorzata Rozenek o pieniądzach. 15 tys. to za mało, żeby wystąpiła w reklamie

Małgorzata Rozenek od lat jest związana z show-biznesem. W mediach zaistniała dzięki takich programom jak "Perfekcyjna pani domu" oraz "Projekt Lady". Później zaczęła pojawiać się w kolejnych formatach TVN-u. Gwiazda prowadzi też liczne biznesy - ma markę ubrań oraz katering dietetyczny. Zarabia też na Instagramie, na którym reklamuje kolejne produkty, co często nie podoba się jej odbiorcom. Bywa, że ci zarzucają "Perfekcyjnej", że jej instagramowe konto przypomina słup reklamowy.

Warto nadmienić, że marka osobista Rozenek została wyceniona przez" Forbesa" na 207 mln zł. Nie jest to jednak kwota, która znajduje się na jej koncie. Dziennikarka portalu Onet Kobieta w najnowszym wywiadzie zapytała więc celebrytkę o to, ile ma pieniędzy. Doczekała się enigmatyczne odpowiedzi. Żona Radosława Majdana nie podała bowiem konkretnych sum. "Jestem osobą dobrze zarabiającą, ale zdecydowanie nie tyle, żebym mogła pozwolić sobie na nieprzejmowanie się przyszłością. To jeszcze nie ten moment. Duże pieniądze zaczynają się wtedy, kiedy można przestać pracować - z myślą, że i dzieci są zabezpieczone, i ich dzieci być może też. Na razie zarabiam, ale też oszczędzam, bo łatwo jest wydać duże pieniądze, nawet bardzo łatwo" - wyznała, po czym rzuciła: "Żyję oszczędnie i racjonalnie. Nie pozwalam sobie na zbytek".

Dużo więcej Rozenek zdradziła na temat swoich stawek za współprace internetowe, między innymi na Instagramie. Celebrytka powiedziała, że nie zareklamuje niczego za 15 tysięcy złotych.

Wszystko zależy od zakresu świadczeń, ale nie podejmuję współprac za 15 tys.

- powiedziała. Kiedy dziennikarka dopytywała więc, czy w jej cenniku stawki zaczynają się więc od 50 tysięcy złotych, "Perfekcyjna" wyparowała: "Zaczynam się zastanawiać, czy nie żałuję tego wywiadu, dlatego że te kwoty brzmią szokująco dla ludzi, którzy pracują np. za najniższą krajową". Po chwili dodała, że bez skrępowania negocjuje proponowane jej stawki. "Mam na pewno jedne z najwyższych stawek na polskim rynku" - chwaliła się, podkreślając, że nie ma zamiaru silić się na sztuczną skromność.

Celebrytka przyznała, że w latach 2016-2022 zawarła kilka tysięcy umów. Teraz ma podpisanych jedynie 12 kontraktów, które są ważne przez minimum rok. Dodała, że pieniądze za reklamy trafiają na jedno rodzinne konto i są rozdzielane między wszystkich domowników - również jej synów, którzy od czasu do czasu pojawiają się obok niej i Radosława Majdana w reklamach.

Małgorzata Rozenek o medycynie estetycznej. "Mogę być wzorem do naśladowania dla innych kobiet"

W tym samym wywiadzie Małgorzata Rozenek zdradziła, że niebawem trafi pod nóż chirurga plastycznego. Gwiazda, która nie ma problemów z tym, żeby otwarcie mówić o tym, że poprawiała sobie urodę, nie podała jednak szczegółów zabiegu, na który się zdecydowała. "Powiem coś, co może zabrzmi kontrowersyjnie, ale jestem bardzo dumna z tego, jak wyglądam. I wiem, że mogę być wzorem do naśladowania dla innych kobiet. Teraz są takie możliwości, że dla coraz większej liczby kobiet medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna są w zasięgu ręki. I mówię też o aspekcie finansowym" - mogliśmy przeczytać.