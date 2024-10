Jakiś czas temu Aleksander Kwaśniewski przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że zmaga się z problemami z kolanem. Aby je naprawić, poddał się zabiegowi wstrzyknięcia osocza. Niestety, były prezydent miał prawdziwego pecha - wdało się wówczas zakażenie. Konieczne było przeprowadzenie operacji. Jak obecnie czuje się Aleksander Kwaśniewski?

Jolanta Kwaśniewska szczerze o stanie zdrowia męża. "Wszystko idzie w dobrym kierunku"

Jolanta Kwaśniewska udzieliła ostatnio wywiadu dla portalu o2.pl. Podczas rozmowy nie zabrakło tematu zdrowia jej męża. Były prezydent Polski ma już za sobą najgorsze momenty. "Mąż jest trzy miesiące po operacji. Cały czas rehabilituje nogę. Ćwiczył bardzo dzielnie. Wszystko idzie w dobrym kierunku" - powiedziała. Jolanta Kwaśniewska zauważyła, że operacja, jaką przeszedł jej mąż, była naprawdę poważna. "Mąż ma wycięte całe kolano, ma [wstawione - przyp. red.] sztuczne. (...) Gdy w zeszłym roku tylko po ostrzyknięciu kolano zostało zakażone w taki dramatyczny sposób, że cały kolejny rok trwała walka z zakażeniem, to dużo częściej myśleliśmy o tym, aby wszystko skończyło się jak najlepiej. Operacja została wykonana świetnie, mąż jest w dobrej formie" - dodała Jolanta Kwaśniewska.

Aleksander Kwaśniewski chce jeździć na nartach. Co na to jego żona?

Jolanta Kwaśniewska odniosła się także do słów męża, który zapowiadał, że wkrótce ma zamiar stanąć na stoku narciarskim. "Jest gotowy i to jest bardzo ważne. Myślenie o kolejnych celach dopinguje go do rehabilitacji nogi. To nie jest niestety tak, że po wymianie całego stawu można normalnie funkcjonować. Dopiero potem zaczyna się długi proces rehabilitacji, by przeszczep został przyjęty i mógł normalnie funkcjonować. Jestem pełna podziwu dla męża, że nie odpuszcza i regularnie spotyka się rehabilitantami. Kilka dni chodził o kuli, teraz bardzo dobrze sobie radzi. Będzie jeździł na nartach, jestem przekonana" - skwitowała Jolanta Kwaśniewska. ZOBACZ TEŻ: Przeraziła się, gdy pierwszy raz weszła do Pałacu Prezydenckiego. Tajemnicę zdradza po latach