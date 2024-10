Lewandowska zdradza rodzinne tajemnice. Padły słowa o teściowej

Anna Lewandowska ma naprawdę sporo na głowie. Influencerka zajmuje się dwójką dzieci, prowadzi wiele biznesów, bierze udział w warsztatach tanecznych, wspiera męża na meczach i jeszcze znajduje czas, by udzielić od czasu do czasu jakiegoś wywiadu. Tym razem trenerka odwiedziła Annę Kolasinską. W rozmowie z podcasterką Lewandowska opowiedziała o macierzyństwie i relacjach z bliskimi. Jak dogaduje się z teściową? Okazuje się, że mają ze sobą wiele wsp鏊nego.

REKLAMA

Anna Lewandowska podziwia teściową. Są do siebie podobne

Lewandowska przyznała, że w trudnych chwilach może liczyć na obie babcie, które są zaangażowane w życie swoich wnuczek. Kiedy dziewczynki są pod opieką którejś z nich, nie mogą narzekać na nudę. - Mam bardzo temperamentną rodzinę. Mówię o mojej całej rodzinie, mamie, teściowej, bracie. (...) Potrafimy sobie presję mocno nałożyć. (...) Iwonka to wulkan energii. Jest sportowcem. Z wielkim podziwem na nią zawsze patrzę, bo ma niesamowitą energię i jest... no mamy coś podobnego. Dogadujemy się z teściową (...). Śmiejemy się, że siostra Roberta Milena jest gdzieś podobna w materii do mojej mamy, a ja z Iwoną, z moją teściową jesteśmy do siebie podobne. Mój mąż tylko za głowę się łapie, załamany - żartowała w wywiadzie.

Zobacz wideo Anna Lewandowska ma jedną radę dla młodych ludzi. "Nigdy się nie poddawajcie"

Anna Lewandowska nabawiła się kontuzji. Wizyta u lekarza jest nieunikniona

Lewandowska wrzuciła ostatnio na swoją relację niepokojący wpis. Okazuje się, że trenerka fitness ma poważne problemy z nadgarstkiem, które już trwają od dłuższego czasu. "Trzy miesiące, a może nawet cztery miesiące temu miałam mini kontuzję i niestety odezwała się ponownie. Także trzeba robić przerwy" - zaczęła. Później zdradziła, że ma trudności nawet w wykonywaniu podstawowych czynności. "We wtorek czeka mnie ponowne prześwietlenie nadgarstka. Nie lubię marudzić, ale nie ukrywam, że dzisiejsze nagrania to wyzywanie dla mnie ze względu na kontuzję" - opowiadała przejęta. ZOBACZ TEŻ: Zdjęcie Lewych ze Szczęsnymi obiegło media. Marina pokazała inny kadr. "Instagram kontra rzeczywistość"