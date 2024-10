Ewa Mrozowska przez długi czas była związana z "Gogglebox". Gwiazda w 2022 roku zrezygnowała na jakiś czas z występów przed kamerą. Wraz z 20. sezonem powróciła na kanapę Sylwii Bomby. "Ewa wraca na cały etat, zamieszka na mojej kanapie, zmiany są potrzebne" - mówiła wtedy Bomba. "Gogglebox" nie jest jedynym zajęciem Mrozowskiej. Celebrytka zawodowo zajmuje się wizażem. Jeden z reporterów Pomponika postanowił zapytać ją o zdanie na temat makijażu u mężczyzn. Odpowiedź podzieliła internautów.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Mrozowska nie ma wątpliwości. Mężczyźni, którzy się malują, są...

Zdaniem Mrozowskiej mężczyźni, którzy się malują, raczej nie są osobami heteroseksualnymi. - Albo transwestyci, albo homoseksualiści, którzy w jakiś sposób chcą sobie dodać czegoś, ale nie wiem czego. Dla mnie mężczyzna musi być męski. (...) Zachowajmy pewne rzeczy dla mężczyzn, a pewne dla kobiet. Może niepotrzebnie to się zaczęło zacierać - mówiła. Później wypowiedziała się na temat zaimków i tożsamości płciowej. - To się pojawiło, bo za bardzo zaczęliśmy pozwalać na to. Myślę, że za dużo mają czasu, a za mało roboty. Jak jest czas na overthinking, zaczynamy się przebierać. Bo co z tych nudów w tym internecie można wymyślić? - zastanawiała się na głos. Wywiad celebrytki wywołał w sieci spore poruszenie.

Internauci komentują słowa Ewy Mrozowskiej. Zdania mocno podzielone

Część osób przyznało celebrytce rację i przytoczyło kilka własnych uwag na ten temat. Większość z nich nie odbiegała od tego, co powiedziała Mrozowska. Znalazły się jednak i takie osoby, których wywiad bardzo oburzył. "Niech każdy żyje po swojemu", "Jaka ta pani jest nietolerancyjna", "Kiedy kobiety w ogóle pomyślały, że mogą użyć makijażu, faceci robili to dużo wcześniej. Historia kołem lubi się toczyć i tyle", "Uważam, że czy ktoś się maluje, czy nie, to jego sprawa. Skoro jest mu lepiej, to nic mi do tego", "W show-biznesie makijaż nie powinien pani dziwić. Taka pani postępowa?" - pisali. ZOBACZ TEŻ: W "Gogglebox" oglądali Różala. Mówił o LGBT+. Mariusz Kozak nie wytrzymał