Mieszkanie bogaczki do wynajęcia. Wygląda jak z bajki i kosztuje majątek

Izabela Tomaszewska nie może narzekać na finanse. I właśnie poinformowała, że zmienia życie i chce wynająć swoje mieszkanie na Złotej 44. Przypomnijmy, że to najbardziej prestiżowy adres w Polsce. Z okien tego lokum w Warszawie rozpościera się widok na Pałac Kultury i Nauki oraz panoramę miasta. "To moje wymarzone mieszkanie. Wszystko mi się tu podoba - począwszy od budynku po widok z okien, który jest cudowny. Gdy wracam po południu do domu i patrzę przez okno, zawsze widzę coś innego. Nie ma monotonii. Na niższych piętrach tego brakuje - im jest się wyżej, tym widać więcej. Poza tym wszystko jest tutaj w zasięgu ręki, nikt niepożądany się nie kręci, bo na parterze jest ochrona, która każdego sprawdza. Dodatkowo do mojego mieszkania przynależy piwniczka do przechowywania win, co bardzo mi się podoba - jest tam odpowiednia temperatura i wilgotność - stwierdziła w nowej rozmowie.

Wiadomo, dlaczego Izabela Tomaszewska wynajmuje mieszkanie

Jak podaje Izabela Tomaszewska w rozmowie z Plejadą, agent nieruchomości Michał Lech wycenił koszt takiego mieszkania, jak to ostatnio zajmowane przez Tomaszewską na 17 tys. zł. plus czynsz w wysokości 3 tys. zł. Dlaczego apartament influencerki jest na wynajem? To lokum wygląda jak z bajki, ale chce się go pozbyć z powodów osobistych.- Izabela wyjeżdża na pół roku do Dubaju. Nie chce, aby jej apartament stał pusty stąd pomysł na jego wynajem - poinformował Plejadę.

Szczegóły mieszkania Izabeli Tomaszewskiej

Na początku 2024 roku Izabela Tomaszewska przeniosła się z 15. na 45. piętro i postanowiła pokazać swoje nowe gniazdko na platformie YouTube. Celebrytka zamieszkiwała wtedy jeden z najmniejszych apartamentów w ofercie wieżowca. Jak wyglądało jej lokum? Tomaszewska miała do dyspozycji kuchnię, w której widoczne były marmurowe płytki oraz luksusowe dodatki, np. kubek Versace. Można tam było zauważyć fotel marki Fendi, stolik kawowy od Roberto Cavalliego oraz koc z logo Louis Vuitton. W tle widać również było piękny widok na Warszawę.