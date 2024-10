Kelly Osbourne pik popularności osiągnęła kiedy jeszcze określenie "nepo baby" nie funkcjonowało w przestrzeni publicznej. "Nepo baby" to skrót od „Nepotism Baby", co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć jako dzieci, które karierę robią dzięki nepotyzmowi. Brytyjka próbowała swoich sił jako piosenkarka, projektantka mody i aktorka, na długo nie zagrzewając miejsca w żadnej z tych branż. Stąd też jej łatka "celebrytki" i "córki znanego ojca". To, co zawsze przyciągało uwagę, to metamorfozy gwiazdki. Zmieniała nie tylko kolor włosów i styl, ale też mężczyzn u swojego boku. Wygląda na to, że celebrytka nie ma już ochoty szokować. Ostatnio świętowała 40. urodziny.

Kelly Osbourne bardzo się zmieniła. Tylko spójrzcie na to ciało!

O Kelly Osbourne często pisało się również w kontekście jej sylwetki. Córka Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów nigdy nie przejmowała się za bardzo figurą. A o tej niepochlebnie wypowiadały się znane koleżanki z branży, m.in. Christina Aguilera. Kelly jednak również nie popisywała się kulturą i ochoczo komentowała sylwetkę piosenkarki, gdy ta przytyła. "Ja nigdy nie byłam taka tłusta jak Aguilera! Kiedyś wyśmiewała się ze mnie, ale dzisiaj jest odwrotnie, ona jest gruba, a ja seksowna. Ona twierdzi, że nosi rozmiar 40. To nieprawda! Ja taki noszę, a ona jest o wiele grubsza!" - twierdziła w jednym z amerykańskich programów rozrywkowych.

Parę lat temu Kelly jednak zadbała o formę (w międzyczasie tyjąc i chudnąć na zmianę) oraz diametralnie zmieniła swój wizerunek. Stanowczo jednak zaprzeczała, że zrobiła sobie jakiekolwiek operacje plastyczne (w co trudno uwierzyć, patrząc na jej twarz).

Ostatnio, tak jak już wspomnieliśmy, celebrytka świętowała 40. urodziny, co rzecz jasna zostało uwiecznione na zdjęciach zrobionych przez paparazzi. Kelly w doskonałym humorze prezentowała smukłą sylwetkę w obcisłej czarnej sukience midi. Włosy miała upięte, a uroku dodawała jej czarna kokarda wpięta we włosy. Zdjęcie, jak teraz się prezentuje, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zobacz wideo Paulla o ikonie operacji plastycznych. Obala mity, co sobie poprawiła. To straszne, jak ją nazywali

Kelly Osbourne przeszła metamorfozę. Wygląda... osobliwie

Choć podczas urodzin prezentowała się niczym aniołek Victoria's Secret, jeszcze rok temu nie wyglądała tak dobrze. Z okazji 39. urodzin wybrała się na kolację do jednej z restauracji. W drodze do lokalu została przyłapana przez fotoreporterów, którzy uchwycili ją w pięknej beżowej sukience z wycięciem w kształcie serca. Do tego Osbourne dobrała czarne buty na szpilkach oraz kopertówką imitującą kasetę od Chanel, która jest warta 7560 złotych. Uwagę zwracają jednak jej włosy. Córka Ozzy'ego Osbourne'a od dawna pokazuje się w fiolecie, teraz jednak postawiła na dużo ciemniejszy odcień. Ponadto celebrytka postawiła na bardzo mocny makijaż, przez co jej twarz wygląda nieco inaczej niż zwykle.