To już oficjalne. Caroline Derpieński zerwała zaręczyny!

Caroline Derpieński z impetem weszła do świata show-biznesu. Wtedy była jeszcze "Karoliną" i "influencerką", a pierwsze materiały dotyczyły jej życia prywatnego. Wiadomo było, że mieszka w Stanach Zjednoczonych. Media pisały wówczas o tym, że pokazała w mediach społecznościowych zapłakaną twarz po tym, jak partner stosował wobec niej przemoc.

Caroline Derpieński zerwała zaręczyny. Zdejmie ulubiony pierścionek?

Przedsiębiorcza modelka jednak postanowiła wykorzystać szansę, którą dał jej los (i media w Polsce). Brylowała na ściankach, eventach, udzielała wywiadów, szybko też wyjaśniła, że z Jackiem (czytaj: Dżakiem) był to jednak chwilowy kryzys, który już zażegnali. W ekspresowym tempie z "influencerki" stała się "celebrytką", a ona sama rozpoczęła kolejne projekty: najpierw zajęła się projektowaniem odzieży, następnie kostiumów kąpielowych, a ostatecznie postanowiła zostać piosenkarką, ochoczo chwaląc się kolejnymi drogimi prezentami od ukochanego, ekskluzywnymi wakacjami i życiem, o którym większość ludzi może tylko pomarzyć. Jeszcze niedawno udzieliła Plotkowi wywiadu, w którym opowiadała o tym, jak bardzo podobała jej się suknia ślubna Roxie Węgiel, a ona sama nie rozstaje się z pierścionkiem zaręczynowym od ukochanego Dżaka. Sielanka jednak nie trwała długo. Po tym, jak w Dubaju świętowała z ukochanym 60-letnim miliarderem swoje 22. urodziny, wybuchł skandal podobny do tego, gdy przed paroma laty weszła do świata show-biznesu.

Caroline opublikowała niedawno post na InstaStories, na którym widać było jej zapłakaną twarz. Sama napisała wówczas: "W przemocowym związku od pięciu lat. Nie potrafię już dłużej udawać. Proszę, módlcie się o mnie. Kocham całym sercem". Teraz potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem, że rozstała się z partnerem. Nie zdradziła jednak żadnych szczegółów.

Kim jest "Dżak"? Miliarder ma podobno sporo za uszami

Caroline poznała "Dżaka", którym jak się później okazało był biznesmen Krzysztof Porowski, gdy brała udział w wyborach miss. Choć celebrytka nigdy nie potwierdziła jego tożsamości, tłumacząc się, że "on nie chce atencji mediów", zrobiły to za nią jej "koleżanki" z Miami, m.in. Aneta Glam. Sprawą tajemniczego biznesmena postanowił zająć się na początku roku również Krzysztof Stanowski. Jak można się było dowiedzieć z materiału na Kanale Zero, w latach 90. pochodzący z Sosnowca mężczyzna był czołowym importerem samochodów Hyundai oraz głównym sponsorem drużyny "Orły Górskiego". Kilka lat później było o nim głośno w związku z tzw. śląską aferą korupcyjną.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie w kryzysie psychicznym, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222 ; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.