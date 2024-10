Jeszcze w sierpniu 2023 roku, czyli niedługo przed wyborami parlamentarnymi Fundacja Wolności poprosiła TVP o ujawnienie zarobków dyrektorów poszczególnych oddziałów Telewizji Polskiej. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu. "TVP jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a więc powinna dbać o transparentność, zwłaszcza swoich wydatków i przychodów oraz powinna liczyć się z potencjalną koniecznością ujawnienia szczegółów dotyczących gospodarowania swymi finansami" - wskazano w wyroku. Po roku od wniesienia sprawy w końcu opublikowano szczegółowe dane.

Dyrektor TVP3 Warszawa zarabia najwięcej. W tyle Gorzów Wielkopolski

Z opublikowanych danych wynika, że największą pensją może pochwalić się Jakub Sito. Dyrektor TVP3 Warszawa we wrześniu 2024 r. miał zarobić 25 tys. złotych. Portal Wirtualne Media zwrócił uwagę, że wśród 16 dyrektorów, dziesięciu może liczyć na pensję na poziomie 20 tys. złotych. Najmniej ma otrzymywać dyrektor TVP3 Gorzów Wielkopolski. Jego pensja według danych wynosi 16 tys. złotych. W zeszłym roku wynosiła 13 tys. złotych. Nieco więcej, bo po 18 tys. złotych zarabiają dyrektorzy oddziałów w Kielcach i Olsztynie.

Telewizja Polska stawia na regionalne show? W jury Bosacka i Mezo

Wygląda na to, że TVP postanowiła nieco bardziej rozwinąć swoje regionalne oddziały. Na pierwszy ogień poszedł oddział w Wielkopolsce. To właśnie na antenie TVP3 Poznań niedługo będzie można obejrzeć nowy talent-show "TalentAsy". "Program powstał po to, by dawać szansę zaistnienia dzieciom i młodzieży z rozmaitych części regionu. By docenić pracę ich nauczycieli i domów kultury, których rola jest nie do przecenienia. To bardzo istotne, by telewizja publiczna była silnie obecna także poza największymi miastami, to właśnie tam "TalentAsy" będą dawać szansę pokazania swoich talentów" - tłumaczył dyrektor TVP3 Poznań Jan Józefowski. W jury show zasiądą Katarzyna Bosacka, raper Mezo oraz instagramerka O_oezu. ZOBACZ TEŻ: Wyoutowany Stencel jest promowany na gwiazdora "nowej TVP". To przeciwieństwo Kammela i Brzozowskiego [OPINIA]