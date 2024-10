Zaskakujące wieści na temat ukochanego Grzeszczak. Znajomy się wygadał

Sylwia Grzeszczak przez wiele lat była związana z Liberem. Wcześniej wiele osób było przekonanych, że związek artystów przetrwa wszystko. W 2023 roku zakochani postanowili się rozstać. Wydali oświadczenie, w którym podkreślili, że dalej się przyjaźnią. Teraz wyszło na jaw, że piosenkarka ponownie znalazła miłość. Jak przekazał Pudelek, partnerem wokalistki został Maciej Buzała. Wcześniej mężczyzna był związany z Blanką Lipińską. "Odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem" - przekazał informator w rozmowie z portalem. Zakochani, póki co, nie pojawiają się wspólnie na ściankach. Spędzają jednak dużo czasu razem. Ostatnio wybrali się w nietypowe miejsce.

Nowe doniesienia w sprawie partnera Sylwii Grzeszczak. Wszystko było tajemnicze, a tu takie wieści

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała nie afiszują się ze swoją relacją. Nie ukrywają jednak tego, że coś ich łączy. Fani zauważyli to po zdjęciach i komentarzach, które zamieszczają w mediach społecznościowych. "Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy, ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem" - podkreślał Pudelek, powołując się na tajemniczego informatora. Jeśli ktoś jeszcze wątpił w związek pary, pojawiły się kolejne dowody. Sylwia Grzeszczak została przyłapana w samolocie mężczyzny. Piosenkarka zaprezentowała fanom wymowny kadr z wnętrza maszyny. Maciej Buzała również opublikował zdjęcie, z którego wynika, że spędził dzień na lataniu. Wygląda na to, że ta dwójka stara się poświęcać sobie jak najwięcej czasu.

Sylwia Grzeszczak i jej nowy partner cenią sobie prywatność. Ostatnio piosenkarka wybrała się w rodzinne strony ukochanego

Sylwia Grzeszczak nie wypowiada się publicznie o swojej relacji. Z różnych źródeł informacji wynika jednak, że między nią a partnerem wszystko świetnie się układa. Ostatnio wokalistka postanowiła odwiedzić rodzinne strony ukochanego. "Pojawiła się z Maciejem w klubie Cuma w Janikowie, rodzinnym mieście jej nowego partnera. To niewielkie miasteczko koło Inowrocławia" - przekazał nasz informator. Okazało się również, że Grzeszczak nie szczędziła bliskich gestów w stronę Macieja. Co więcej, wokalistka dobrze czuła się wśród znajomych ukochanego i pokazała swoje umiejętności. "Cały wieczór spędzili w towarzystwie bliskich znajomych Macieja. Sylwia nawet zaśpiewała podczas karaoke piosenkę Whitney Houston "I Will Always Love You". Na pewno nie ukrywają już swojej bliskości" - podkreślił informator Plotka. ZOBACZ TEŻ: Sylwia Grzeszczak zadebiutowała w "Od przedszkola do Opola". Miała pięć lat. Tak wyglądał jej występ