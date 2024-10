Kolejna metamorfoza Danuty Martyniuk. Ale się odstrzeliła!

Danuta Martyniuk lubi o siebie dbać, co podkreślała w wielu rozmowach. Na co dzień stawia na luksusowe marki, zawsze ma perfekcyjnie ułożone włosy i co pewien czas korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Swego czasu mówiła o liftingu twarzy, po którym trzeba wzmacniać skórę. - Kalina poleciła mi teraz serię zabiegów nowoczesnej mezoterapii, która stymuluje tkanki - mówiła sama zainteresowana w rozmowie ze Światem Gwiazd, wspominając o koleżance specjalizującej się w medycynie estetycznej. Obecnie widzimy zmianę w jej figurze.

Danuta Martyniuk popracowała nad sylwetką. Widać różnicę

Żona Zenka Martyniuka rzadko pojawia się na ściankach. To, jak obecnie wygląda, możemy podejrzeć na kadrach z rodzinnych imprez. Danuta Martyniuk wciąż lubi błysk i odrobinę przepychu - pokazała się ostatnio w nieco przylegającej sukience z cekinami na całej długości. Żona gwiazdora wygląda teraz znacznie smuklej. Do tej kreacji miała pofalowane blond włosy i wieczorowy makijaż. Zdjęcie odmienionej Martyniukowej znajdziecie w galerii na górze strony.

Danuta Martyniuk jeszcze kilka miesięcy temu została skrytykowana przez stylistę. Teraz zmieni zdanie?

Wróćmy wspomnieniami do wypowiedzi Daniela Jacoba Daliego, która określił Martyniukową "królową disco polo", wbijając jej jednocześnie subtelną szpilę. "Mimo markowych i drogich projektów można uznać jej styl za kiepski i bardziej przypominający styl z lat 90." - wyjaśnił, co mogliśmy przeczytać na ShowNews.pl. Wówczas stylista określił, co pomogłoby Danucie Martyniuk. "Powinna dobierać ubrania pasujące do jej sylwetki. Najlepiej jak by wzięła przykład z Kris Jenner. Taki styl pasowałby do niej najlepiej. Elegancko skrojone i dopasowane garnitur. Kolory bieli i czerni byłyby idealne. Danuta uwielbia drogie ubrania, ale jak do tej pory jest bardzo zagubiona w świecie mody, dlatego moja porada to zaglądnięcie na profil społecznościowy mamy Kardashianek i wzięcie z niej przykładu" - zdradził.