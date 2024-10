Edyta Pazura od dawna działa jako influencerka i przedsiębiorczyni. Ma własną biżuterię i perfumy, które promuje w sieci razem z Cezarym Pazurą. Z dumą podkreśla, że produkty jej marki są produkowane w Polsce. Edyta Pazura stara się jak najlepiej sprzedać zapachy, dlatego też bardzo angażuje się w filmiki je reklamujące. Do ostatniego z nich założyła zmysłowe body.

Edyta Pazura w białej koronce. Przyciągnęła uwagę swoim strojem

"Zmieniamy muzę i się rozpędzamy... Zacznijmy od nuty głowy, w której znalazł się różowy pieprz, bo jak wiecie sami, pieprzenia nigdy nie jest za dużo… Do tego bergamotka, czyli pomarańcza o bardzo nierównej i przyjemniej strukturze skórki oraz gorzkim i cierpkim smaku" - napisała Pazura w najnowszym wpisie z komponowania perfum. Na nagraniu widzimy ją w mocniejszym makijażu z czerwonym akcentem na ustach i zjawiskowym, białym body z koronką, którym podkreśliła swoją kobiecość. Strój idealnie pasował do opisu posta, w którym wspomniała o ukochanym. "Do nut bazy dodałam skórę, bo mój mąż lubi ten zapach i wszystkie jego fantazje wiążą się właśnie z tą nutą" - zdradziła. Fani są zachwyceni Pazurą w nagraniu. Świadczą o tym komentarze. "Boże, nie na temat, ale jest pani przepiękna", "Jakoś nie mogłem skupić się na perfumach, pozdrawiam piękną panią", "Wyglądasz jak bogini", "Jeżeli wszystkie perfumy są tworzone w tak pięknym wydaniu, to nie dziwię się, że wychodzą fenomenalnie", "Marilyn Monroe!" - czytamy pod postem celebrytki.

Zobacz wideo Pazura o życiu ze znanym bratem. Szczere wyznanie

Edyta Pazura o sekretach swojej urody. Nie jest za głodówkami

Po raz kolejny widzimy, że żona Pazury wygląda świetnie i cieszy się fenomenalną formą. Taki stan rzeczy nie jest wcale zasługą diety. "Jestem absolutną przeciwniczką jakichkolwiek diet czy głodówek, ale za to zwolenniczką budowania zdrowych nawyków. Sama nad tym pracuję, na przykład muszę nauczyć się wcześniej kłaść spać" - pisała na InstaStories. Stawia ponadto na aktywność fizyczną. - Po drugie - od siódmego roku życia uprawiam sport - dodała.