Deynn, a właściwie Marita Majewska-Surma, dała się poznać jako influencerka. Kobieta od wielu lat działa w sieci, specjalizując się w sferze sportowej. Dzięki swojemu profilowi celebrytka zdobyła ponad milionową społeczność. Wraz z mężem Danielem Majewskim odwołuje się do treści fitness - nagrywa relacje z siłowni oraz na temat zdrowego trybu życia. Nie da się ukryć, że obserwatorzy są również zainteresowani życiem prywatnym pary. Ostatnio zakochani podzielili się radosną nowiną. Wyszło na jaw, że spodziewają się dziecka. Teraz postanowili wyznać fanom, jakiej płci będzie ich pociecha.

Deynn i Daniel Majewski zdradzili płeć dziecka! Fani są zachwyceni

Deynn i Daniel Majewski opublikowali wyjątkowy materiał w mediach społecznościowych. Para wstawiła filmik, na którym przygotowuje się do poznania płci swojego dziecka. Z tej okazji influencerzy kupili tort w białym kolorze. W środku znajdował się odpowiedni kolor, na podstawie którego wszystko stało się jasne (stereotypowo kolor różowy przypisuje się dziewczynkom, a niebieski chłopcom). Na początku Deynn wyznała, że z pewnością jej dziecko to chłopiec. Majewski, z kolei obstawiał dziewczynkę. Po chwili przyszli rodzice mieli już pewność. Za kilka miesięcy na świecie pojawi się ich syn! Fani byli zachwyceni. "Tak cieszę się z waszego szczęścia!! Będziecie cudownymi rodzicami", "Ale to będzie szczęśliwy chłopak", "To będzie Majewski rozrabiaka, jak nic!" - czytamy w komentarzach.

Deynn i Daniel Majewski pod ostrzałem fanów. Influencerka odparła zarzuty

Deynn jakiś czas temu zwróciła uwagę na liczne zarzuty, które pojawiały się w mediach społecznościowych. Kobieta ostatnio pochwaliła się zdjęciem, na którym widać ciążowy brzuch. Uznała również, że to odpowiedni moment, aby wytłumaczyć fanom pewną kwestię. Wyszło na jaw, że wiele osób zarzucało Deynn, że wraz z Majewskim zdecydowała się na dziecko, aby "ratować związek". "Ratujemy związek prawie od roku, chodząc tydzień w tydzień na terapię. Nie zrobiliśmy dziecka w momencie, w którym byliśmy rok temu, czyli kłótnie, awantury, wyzwiska... tylko wtedy, kiedy naprawiliśmy wszystko, co złe, wyjaśniliśmy wszystkie sprawy, naprawiliśmy głowę i właśnie teraz jesteśmy dojrzali i gotowi jak nigdy na potomstwo" - odpowiedziała bez wahania influencerka.