Caroline Derpieński od początku medialnej działalności chwaliła życie w luksusie u boku miliardera Krzysztofa Porowskiego, na którego trop wpadła swego czasu Aneta Glam, ujawniając, że to on skradł serce młodej influencerki. Mimo dużej różnicy wieku (biznesmen ma 61 lat, a influencerka 23) para miała się wspaniale dogadywać. Co nowego wyszło na jaw na temat tej relacji? Najnowsze zdjęcie Derpieński może rzucać nowe światło na tę kwestię.

Caroline Derpieński zaniepokoiła fanów. "Nie potrafię już dłużej udawać"

Drogie auta, torebki i luksusowe podróże - tak wygląda rzeczywistość influencerki, która na co dzień mieszka w Miami. Bierze udział w sesjach fotograficznych i co pewien czas organizuje pokazy mody. Jej karierze swego czasu przyjrzał się Krzysztof Stanowski, przy okazji omawiając postać słynnego "Jacka", partnera Derpieński. Wówczas sama zainteresowana broniła ukochanego jak lwica. Wszystko przez to, że reportaż dziennikarza zwiększył zainteresowanie osobą Porowskiego i przy okazji wywołał hejt. Pod koniec października Derpieński po raz pierwszy wypowiedziała się aż tak negatywnie na temat relacji. "W przemocowym związku od pięciu lat. Nie potrafię już dłużej udawać. Proszę, módlcie się o mnie. Kocham całym sercem" - oznajmiła tajemniczo pod zdjęciem, na którym widać u niej łzy. Czekamy na więcej informacji w sprawie - próbowaliśmy się kontaktować z influencerką.

Caroline Derpieński o toksyczności w relacji

W dawnej rozmowie z nami influencerka zdradziła nieco więcej na temat związku z biznesmenem, w którym nie brakowało zwrotów akcji. - Jak cała Polska wie, jesteśmy zaręczeni. Był to burzliwy związek, pełen niedomówień, toksyczności i też dziecięcego podejścia do tego. To już jest za nami i aktualnie jesteśmy szczęśliwi. Problem bardziej był we mnie, ponieważ musiałam dojrzeć jako kobieta i stać się osobą niezależną finansowo. To ważne. Uważam, że kobieta sukcesu, która jest z miliarderem, powinna być minimum milionerką - przekazała nam Derpieński kilka miesięcy przed słynnym materiałem o Porowskim na Kanale Zero.