Odkąd wybuchł wielki skandal w imperium Polsatu, minęło już kilka tygodni. Niestety, pokłosiem konfliktu na linii ojciec-synowie było odsunięcie potomstwa Zygmunta Solorza od zarządów i rad nadzorczych spółek. Na decyzji milionera ucierpiała sytuacja finansowa tak Piotra Żaka, jak i Tobiasa Solorza. Obaj synowie Solorza stracą przez to miliony złotych. Jak się jednak okazuje, starszy z nich już całkiem nieźle sobie radzi.

Tobias Solorz zostanie "hotelowym królem"? Wiele na to wskazuje

Tobias Solorz zainteresował się hotelarstwem. 44-latek wszedł w tę gałąź gospodarki wraz ze swoim ojcem. Mimo początkowych problemów mężczyźnie udało się wykupić hotel Belvedere w Zakopanem za 67 milionów złotych. Biznesem podzielił się z ojcem. Jak podają Wirtualne Media, holding TMS Inwestycje (spółka należąca do Tobiasa Solorza) wyceniono na 148,1 mln zł i obecnie znajduje się pod skrzydłami jedynie Tobiasa Solorza. Ostatecznie spółka mężczyzny przejęła własność nad hotelami Belvedere i Krupówki 40 w Zakopanem. Następnie firma zainwestowała w oba obiekty - trwające tam remonty i modernizacje pochłonęły koszt ponad dwóch mln zł. Ostatecznie jednak biznesmen nie wyszedł na tym źle - przychody sprzedażowe wzrosły z 7,32 mln złotych do 34,44 mln zł, a zysk netto skoczył z 11,09 mln zł straty do 42,81 miliona zł zysku. Grupa TMS Inwestycje poszerzyła swoje portfolio o kolejne obiekty, w tym pensjonat Pod Antałówką II i hotel Holiday Inn Resort w Józefowie.

Wojna Solorza z dziećmi. Cyfrowy Polsat wydał nowy komunikat prasowy

Od kilku tygodni temat sporu Zygmunta Solorza z dziećmi nie schodzi z pierwszych stron gazet. Biznesmen odsunął swoje dzieci od władz spółek Grupy Polsat Plus. Niedawno cyfrowy Polsat wydał oświadczenie, w którym odniósł się do plotek na temat sytuacji wewnętrznej spółki. Podkreślono, że grupa realizuje założoną strategię. "Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i konsekwentnie realizuje ona swoją strategię, planowo regulując swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych i obligatariuszy. Grupa jest w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe. Podnoszone przez media wątpliwości dotyczące zagrożeń wynikających z dokumentacji kredytowej są bezpodstawne" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.