Halloween to amerykański odpowiednik polskiego Święta Zmarłych, obchodzony w nieco innej formie. Święto nastawione jest na zabawę, przebieranie się i słynne "trick or treat" czyli "cukierek albo psikus" podczas chodzenia po domach. W zabawę zaangażowanych jest mnóstwo gwiazd, a niekwestionowaną królową przebrań jest od lat Heidi Klum, która zdążyła się przebrać już m.in. za wielką glizdę, pawia czy Fionę ze "Shreka". Polscy celebryci też coraz chętniej kultywuję tą amerykańską tradycję. Do tego grona zaliczają się również Wojciech Szczęsny i Marina. Syn pary, Liam jest już gotowy na Halloween.

Syn Szczęsnych ma już strój na Halloween. Przebrał się za superbohatera

Wojciech Szczęsny i Marina od lat mieszkają za granicą. Ostatnio całą rodziną przeprowadzili się do Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że zdążyli się już zaaklimatyzować w nowym miejscu. Szczęśni odnowili bliskie relacje z Lewandowskimi, piosenkarka i trenerka wybrały się nawet ostatnio razem na mecz, aby dopingować swoich mężów.

Z instagramowych relacji wokalistki wynika też, że dzieci pary również dobrze czują się w Hiszpanii. Marina opublikowała ostatnio zdjęcie uśmiechniętego Liama, który uczestniczył w halloweenowym przyjęciu. Chłopiec był przebrany za Batmana. Sześciolatek był chyba wyjątkowo zadowolony z kostiumu, gdyż na jego twarzy gościł szeroki uśmiech. Zdjęcie syna Szczęsnych w halloweenowym przebraniu znajdziecie w naszej galerii.

Marina jest fanką Halloween. Stawia na oryginalne przebrania

Nie tylko Liam jest entuzjastą Halloween. Amerykańskie święto uwielbia także jego mama, Marina. W ubiegłym roku piosenkarka postawiła na bardzo oryginalne przebranie. Wokalistka pochwaliła się zdjęciami, na których zapozowała w stroju zainspirowanym stylem dziewcząt z japońskiej dzielnicy Harajuku. Celebrytka miała na sobie czerwoną mini w orientalne wzory, zakolanówki z kokardkami oraz masywne buty na platformie. Całość dopełniała fryzura oraz makijaż, które idealnie wpisywały się w klimat kostiumu oraz japońska parasolka.