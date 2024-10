Ewa Krawczyk, żona zmarłego Krzysztofa Krawczyka pojawiła się w programie "halo tu polsat". Spotkanie było okazją do podzielenia się z widzami tym, jak teraz wygląda jej codzienność po śmierci artysty. Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Niestety, Ewa przez długi czas nie potrafiła pogodzić się ze stratą. Wiemy, jak dziś wygląda jej życie.

Ewa Krawczyk o życiu bez legendy. Nadal nie może pogodzić się ze śmiercią męża

Ewa Krawczyk w rozmowie z "halo tu polsat" pokusiła się o niezwykle osobiste wyznanie. Po śmierci męża przez wiele miesięcy z trudem próbowała odnaleźć się w codzienności. - Miałam troszkę przerwy, jak była żałoba, 1,5 roku, bo nie dałam rady ogarnąć tego wszystkiego, nie wychodziłam z domu - wyznała. Jak przyznała, udało jej się jednak znaleźć pomoc u specjalistów i duchownych. - Przy pomocy specjalistów, lekarzy, przede wszystkim Dominikanów, księży wyszłam na prostą i teraz zaczynam funkcjonować w miarę normalnie - powiedziała prowadzącym "halo tu polsat". Ukojenia nie udało jej się znaleźć jednak w twórczości legendarnego wokalisty. Nie potrafi słuchać jego piosenek, gdyż jest to dla niej jeszcze zbyt bolesne. - Teraz na Wszystkich Świętych przyjedzie rodzina i mam nadzieję, że posłuchamy, ale tak to nie (…) Tęsknię, bardzo tęsknię. Do dziś nie mogę się pogodzić. Te wieczory są tragiczne - powiedziała.

Ewa Krawczyk mówi o hołdzie dla zmarłego męża. Już niebawem ruszy wyjątkowa trasa koncertowa

Ewa Krawczyk została zapytana także o trasę koncertową, która będzie hołdem dla twórczości Krzysztofa Krawczyka. Wezmą w niej udział najpopularniejsi polscy artyści. Na scenie zobaczymy między innymi: Kayah, Igora Herbuta, Skubasa, Marikę, Natalię Przybysz, Grubsona czy Anię Dąbrowską. Za oprawę muzyczną będzie natomiast odpowiadał Chopin University Big Band. Żona Krzysztofa Krawczyka przyznała, że jest zachwycona przedsięwzięciem. "Trasa Krzysztof Krawczyk Revisited to jest coś wspaniałego. Pękam z dumy. Jestem ciekawa tego. Kiedyś Ela Zapendowska powiedziała, że piosenki Krawczyka są wspaniałe do tańczenia, są wspaniałe do zabawy, ale nie koniecznie do zaśpiewania. I ja byłam ogromnie ciekawa, jak ci młodzi ludzie sobie z nimi poradzą. I wypadło świetnie" - wyjawiła.