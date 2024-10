W 2021 roku Kasia Guzik postanowiła zadbać o swoje zdrowie. Początkowo ważyła 185 kilogramów. Influencerka, której instagramowy profil obserwuje obecnie 187 tysięcy użytkowników, schudła w przeciągu trzech lat ponad 100 kilogramów. Od zawsze deklarowała, że do wszystkiego doszła sama. Nie sięgnęła po pomoc specjalistów i nie poddała się operacji zmniejszenia żołądka. Jak więc udało jej się osiągnąć tak spektakularny efekt?

Kasia Guzik szczerze o utracie wagi. "Wszystko zaczyna się w głowie"

Jakiś czas temu Kasia Guzik wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej przemianie i utracie kilogramów. - Cały proces to było trzy i pół roku. To był bardzo przemyślany proces z obliczaniem deficytu kalorycznego, ale nie eliminowaniem wszystkich rzeczy, które lubię. Wszystkiego uczyłam się na sobie, to jest wiedza, którą zdobywa się przez długi czas - powiedziała Kasia Guzik w śniadaniówce. Influencerka podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma nastawienie. - Pierwszą i podstawową radą jest to, że wszystko zaczyna się w głowie - powiedziała.

Nie zabrakło także tematu motywacji do zmian. Zdaniem Kasi nie zawsze jest to chęć poprawy stanu zdrowia. - Ludzie oczekują, że my będziemy motywować się zdrowiem. A mamy różne motywacje. To były lata zaniedbań, mimo że ja miałam śmiertelną chorobę, jaką jest otyłość, to ja tak naprawdę byłam zdrowa, nie miałam insulinooporności, nie miałam cukrzycy, nie miałam problemów z organami wewnętrznymi - skwitowała. Zdjęcia przed i po metamorfozie influencerki znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni przemianą Kasi Guzik. "Jesteś niesamowita"

Kasia Guzik zmieniła swoje życie, a teraz stara się pomagać innym kobietom. Obserwatorki influencerki nie ukrywają, że jest dla nich wielką motywacją. "Podziwiam i gratuluję spektakularnej przemiany", "Jesteś inspiracją dla wielu osób", "Przepiękna i bardzo motywująca", "Jesteś niesamowita. Inspirujesz każdego dnia", "Brawo, pokazałaś, że niemożliwe jest możliwe" - czytamy na instagramowym profilu Kasi Guzik. ZOBACZ TEŻ: "Kanapowczynie". Alicja ważyła ponad 100 kilogramów. Zrzuciła niemal połowę. Po metamorfozie trudno ją rozpoznać