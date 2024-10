Kasia Stankiewicz była swego czasu jedną z wokalistek zespołu Varius Manx. W 2000 roku była u szczytu popularności, ale ze względu na trudne relacje z liderem grupy Robertem Jansonem zdecydowała się odejść. W jednym z późniejszych wywiadów przyznała, że praktycznie nie miała z nim żadnej głębszej relacji i po prostu bała się go. Negatywne doświadczenia z Jansonem miały także pozostałe wokalistki grupy, czyli Anita Lipnicka i Monika Kuszyńska. Miały wobec niego wiele zarzutów. Dziś Stankiewicz kont solową karierę, ale ostatnio w ramach 35-lecia zespołu Varius Manx zdecydowała się na wspólną trasę. Nagranie jednego z jej koncertów trafiło na TikToka i internauci nie mogli wyjść z podziwu, w jak doskonałej formie jest wokalistka.

Kasia Stankiewicz znów koncertuje z Varius Manx. Zachwyciła na scenie. "Figura 10/10"

Kasia Stankiewicz niedawno wyruszyła w trasę z zespołem Varius Manx. Koncerty promowane pod szyldem "Varius Manx & Kasia Stankiewicz 90'/35" to nie tylko świętowanie 35-lecia istnienia zespołu, ale powrót do największych przebojów grupy z lat 90. takich jak m.in. "Ruchome piaski", czy "Zamigotał świat". Jak się okazuje, bilety na koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki. Grupa właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że wyprzedano kolejne miasto. "'Soldoutowe' szaleństwo rozkręca się w najlepsze. Do listy miast, w których biletów już brak, dołączył Gdańsk" - czytamy na Instagramie. Na TikToku pojawiły się fragmenty warszawskiego koncertu i widzie są zachwyceni Kasią Stankiewicz. Wokalistka, która słynie nie tylko z wyjątkowe głosu, ale także słabości do mody, wybrała na tę okazję mocno wyciętą sukienkę odsłaniającą nogę. Internauci zgodnie stwierdzili, że wygląda olśniewająco i jest w niesamowitej formie.

Kasia jak nastolatka, a głos od zawsze ideał. Zakochałem się w nim, oglądając "Szansę na sukces".

Nogi do samego nieba.

Najpiękniejszy polski głos, a do tego prześliczna

- czytamy w komentarzach.

Internauci krytykują wypominanie kobiecie wieku. "W wieku 60 lat laski też potrafią się trzymać"

Jeden z komentarzy dotyczył wieku wokalistki i spotkał się ze sporym oburzeniem internautów. Ktoś napisał, że 47-letnia Stankiewicz "świetnie się trzyma" jak na swój wiek. Od razu zareagowano na ten komentarz. Internauci podkreślili, że takie myślenie jest absurdalne i propagujące niewłaściwe wzorce. "Kocham takie komentarze. Zburzę twój świat. W wieku 60 lat laski też potrafią się trzymać", "W moim otoczeniu, większość jest świadoma i szanuje swoje ciało. Ale rozumiem, że możesz mieć inne doświadczenia" - skwitowali internauci.