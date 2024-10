Dowborowie na evencie "Top Model". Stylista wziął pod lupę Koroniewską

Joanna Koroniewska słynie z niebanalnego stylu i nie waha się eksponować bezbłędnej sylwetki w wymyślnych stylizacjach zarówno w swoich mediach społecznościowych jak i na ściankach eventów. Teraz celebrytka pojawiła się na wydarzeniu "Top Model" wraz z mężem Maciejem Dowborem. Czy i tym razem popularnej parze udało się wzbudzić zachwyt? Stylista ma jasne zdanie w tej kwestii.

Dowborowie zawojowali ściankę "Top Model"? Stylista komentuje

Dowborowie pojawili się na wernisażu fotografii Alexiego Lubomirskiego zorganizowanego przez "Top Model" obok gwiazd takich jak Malwina Wędzikowska, Katarzyna Sokołowska czy Dawid Woliński. Para wyróżniła się niezwykłym wyczuciem stylu, o czym nieco więcej opowiedział stylista fryzur i redaktor modowy, Michał Musiał. Stylista nie miał wątpliwości co do tego, że małżeństwo zaprezentowało się znakomicie. Pochwalił zwłaszcza dobór kolorystyki do stylizacji aktorki. - Joanna Koroniewska postawiła na czerwień i wyszła na tym doskonale. Krótka, dopasowana sukienka w zestawieniu z luźną marynarką prezentowała się naprawdę dobrze - ocenił kreację Joanny. Następnie odniósł się także do wyboru dodatków przez gwiazdę. - Bardzo dobrym rozwiązaniem okazał się wybór minimalistycznych, odkrytych szpilek. Warto zwrócić także uwagę na kwiaty, które przyozdabiały całą stylizację. Widać, że wszystko zostało doskonale przemyślane - stwierdził. Skoro stylizacja okazała się strzałem w dziesiątkę, to czy analogicznie na ściance wypadła fryzura? - Tutaj także było perfekcyjnie. Aktorka pokazała się w naturalnych falach. Fryzura była bardzo delikatna i subtelna. Teraz tak właśnie się czeszemy - stwierdził, zdradzając jednocześnie co teraz króluje w świecie fryzur.

Uwadze stylisty nie umknęła także druga połowa "zamieszania" na evencie "Top Model". O stylizacji Macieja Dowbora wypowiedział się z lekkim dystansem. Nie było fajerwerków. - Maciej, w kontraście do Joanny, wybrał czerń. Wyglądał bardzo poprawnie. Nie była to wielka moda, aczkolwiek trudno do czegokolwiek się przyczepić - podsumował. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Koroniewska reaguje na hejt dotyczący jej wyglądu. "Naprawdę próbowałam inaczej"

Dowborowie nie raz wykazywali się wyczuciem stylu i niemal zawsze przyciągają uwagę mediów podczas większych wyjść. Nie oznacza to jednak, że udaje im się uchronić przed nieprzyjemnościami ze strony internautów. Joanna Koroniewska na swoim Instagramie regularnie musi się mierzyć z mało sympatycznymi komentarzami pod jej postami. Aktorka chętnie prezentuje się na nich bez makijażu, za to z solidną dawką humoru. Nie wszyscy jednak podzielają jej nastrój. -Kobieto schowaj te swoje chude i krzywe badyle, bo nie masz się czym chwalić. Lustra w domu nie masz - zwróciła się do Joanny jedna z internautek. Choć Koroniewska zdaje się być przyzwyczajona do niejednorodnego odbioru jej treści, wciąż jednak nie zgadza się na hejt w internecie. Postanowiła skomentować to na swoich InstaStories. - Rozmawiamy wciąż o hejcie. O dramatach wielu młodych ludzi. A u mnie często pojawia się jakaś pani, czasem mama lub babcia, która nie przebierają w słowach - wyznała gwiazda. Niedługo potem została nazwana "niechlujem", toteż postanowiła z uśmiechem podejść do "uwagi" ze strony obserwatora. Na następnym filmie pokazała się tym razem w pełnym makijażu i eleganckiej kreacji. Zadbała także o oszałamiającą fryzurę. W takim wydaniu wyprowadziła psa. "Ja dziś naprawdę próbowałam inaczej. Wszystko mnie swędzi, jakoś mi tak niewygodnie [...]. - ironizowała.